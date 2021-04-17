Nihat Hatipoğlu'na soru: Astral seyahat ile Kabe'ye gitsek haccımız kabul olur mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programına Muş'tan bağlanan bir genç "Malum pandemi sürecindeyiz. Astral (Ruhun bedenden ayrılması) seyahatle Kabe'ye gidersek Haccımız kabul olur mu?" diye sordu.

Hatipoğlu bu soruya, "Yani dua ile Kabe'ye gidilir. Astral seyahatle Kabe'ye gidemezsiniz. Çünkü astral seyahat denemeleri çok doğru olan denemeler değildir. Bizde onlara gerek yok. Kalbi rabıta; namazı kıldıktan sonra gözünüzü kapatıp Kabe'yi düşünme, Medine'yi düşünme... Tasavvufta buna rabıta diyorlar. Kalbi Allah'a bağlamak... Kendinizi orada hissetmeniz olabilir. Ama ruhla beden birbirinden ayrılacak böyle bir seyahat; Bu tür denemelerden uzak durmak gerekir" dedi.