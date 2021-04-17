1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra öldü

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde Ramazan Girgin (61), sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra yaşamını yitirdi.
 17 Nisan 2021 13:42
+Aa- Yazdır
Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra öldü

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde Ramazan Girgin (61), sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra yaşamını yitirdi.

Kozlu'da, cep telefonu aksesuarları satışı yapan Ramazan Girgin'in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan ve tedavisine başlanan Girgin, dün akşam sosyal medya hesabından da koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ramazan Girgin, "Arkadaşlar maalesef benim de sonuç bugün pozitif çıktı. Allah tüm hastalara acil şifalar versin inşallah" mesajını paylaştıktan sonra 10 saat sonra hayatını kaybetti.

Kozlu Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dilbaz, gönüllü üyeleri olan Ramazan Girgin ile en son dün akşam saatlerinde görüştüğünü söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten Dilbaz, "Evde karantina altındaydı. Dün akşam saatlerinde telefonda görüştük. Uzun uzun görüştük. Biraz solunum sıkıntısı yaşadığını söylüyordu bana. Gece sahura kalkmış. O sırada fenalaşmış. Allah rahmet eylesin" dedi.

Ramazan Girgin'in cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bugün kılınan namazın ardından Kızılcakese köyü mezarlığında toprağa verildi.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Giresun'da karantinada olması gereken 2 kişi trafik kazasında yaralandı
17 Nisan 2021 14:15		 Tekirdağ'da panelvan tıra çarptı: 1 ölü
17 Nisan 2021 13:45
Denizli'de evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
17 Nisan 2021 12:50		 Cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü, dolandırıcılık suçundan tutuklandı
17 Nisan 2021 10:49
'Sahte maske cezası' mesajıyla dolandırıyorlar
17 Nisan 2021 10:12		 'Savunma sanayi projesi' adı altında 10 milyon liralık vurgun
17 Nisan 2021 08:58
Peker çetesinde üç iş insanı, bir zabıta komiseri tutuklandı
17 Nisan 2021 08:43		 3 yaşındaki oğlunu gezmeye çıkarıp Dicle Nehri'ne attı
16 Nisan 2021 20:18
Apartmanın 11'inci katından düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi
16 Nisan 2021 20:07		 Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler emniyette sergileniyor
16 Nisan 2021 19:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:27 - 3 bin 608 Zabıt katibi alımında uygulama sınav metinleri yayımladı14:15 - Giresun'da karantinada olması gereken 2 kişi trafik kazasında yaralandı14:08 - Çankaya Belediye Başkanı: Apartman sakinleri evlerine dönebilirler13:55 - Hakan Atilla iddiaları reddetti13:50 - 'Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatlarına devam ediyoruz'13:49 - Erkan Oğur mahalle baskısı sonrasında geri adım attı
13:45 - Tekirdağ'da panelvan tıra çarptı: 1 ölü13:42 - Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra öldü13:37 - Nihat Hatipoğlu'na soru: Astral seyahat ile Kabe'ye gitsek haccımız kabul olur mu?13:15 - Aşı odaları boş kaldı, Başhekim sırası geleni davet etti13:10 - Akdeniz Üniversitesi Kovid-19'a karşı ilaç ve aşı adayı geliştirildiğini açıkladı13:03 - Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken NASA astronotu Dünya'ya döndü
12:52 - 'Uzaktan eğitimi başarılı biçimde yürüttüğümüzü söyleyebilirim'12:50 - Denizli'de evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı12:29 - Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü12:27 - 'Hasbelkader' adlı şarkının bestesine 'çalıntı' davası12:26 - Uluslararası 'himmet' zinciri kırılan FETÖ'nün ABD'deki merkezi yönetimi de sarsıldı
12:20 - Güvenlik soruşturmasında kişinin ailesi araştırılacak mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazetede yayımlandı
'Pasaportuyla kısıtlamayı istismar edenin ikametini iptal ederim'
'Savunma sanayi projesi' adı altında 10 milyon liralık vurgun
Kamuya ilk defa atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılacak
Başkasının slaytlarını derste kullanmak tazminat gerektirir mi?
Güvenlik soruşturmasında kişinin ailesi araştırılacak mı?
Kanal İstanbul'a Montrö formülü
Özel hastanelere 'fahiş fiyat' isyanı
Emekli amirallerin whatsapp konuşmaları: Bildiri sıkıntı yaratır
YÖK'ten pandemide uygulanan 'özel öğrenci' uygulaması hakkında açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gastronomi 2
gözleri çekik olmayan tatar 4
sarıp sarmalamak 3
türk kahvesi 1
kaçak teravih namazı kılmayın 1
baklava 3
ateş çemberi 2
tren 2
ramazanın onda birinin bitmesi 2
batman 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Günbel 9 İşçi Alacak
Yozgat Araplı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz İşletmeciliği 17 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam