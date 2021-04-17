Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra öldü
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde Ramazan Girgin (61), sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra yaşamını yitirdi.
|17 Nisan 2021 13:42
|+Aa- Yazdır
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde Ramazan Girgin (61), sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra yaşamını yitirdi.
Kozlu'da, cep telefonu aksesuarları satışı yapan Ramazan Girgin'in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan ve tedavisine başlanan Girgin, dün akşam sosyal medya hesabından da koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ramazan Girgin, "Arkadaşlar maalesef benim de sonuç bugün pozitif çıktı. Allah tüm hastalara acil şifalar versin inşallah" mesajını paylaştıktan sonra 10 saat sonra hayatını kaybetti.Kozlu Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dilbaz, gönüllü üyeleri olan Ramazan Girgin ile en son dün akşam saatlerinde görüştüğünü söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten Dilbaz, "Evde karantina altındaydı. Dün akşam saatlerinde telefonda görüştük. Uzun uzun görüştük. Biraz solunum sıkıntısı yaşadığını söylüyordu bana. Gece sahura kalkmış. O sırada fenalaşmış. Allah rahmet eylesin" dedi.
Ramazan Girgin'in cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bugün kılınan namazın ardından Kızılcakese köyü mezarlığında toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Giresun'da karantinada olması gereken 2 kişi trafik kazasında yaralandı
17 Nisan 2021 14:15
|Tekirdağ'da panelvan tıra çarptı: 1 ölü
17 Nisan 2021 13:45
|Denizli'de evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
17 Nisan 2021 12:50
|Cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü, dolandırıcılık suçundan tutuklandı
17 Nisan 2021 10:49
|'Sahte maske cezası' mesajıyla dolandırıyorlar
17 Nisan 2021 10:12
|'Savunma sanayi projesi' adı altında 10 milyon liralık vurgun
17 Nisan 2021 08:58
|Peker çetesinde üç iş insanı, bir zabıta komiseri tutuklandı
17 Nisan 2021 08:43
|3 yaşındaki oğlunu gezmeye çıkarıp Dicle Nehri'ne attı
16 Nisan 2021 20:18
|Apartmanın 11'inci katından düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi
16 Nisan 2021 20:07
|Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler emniyette sergileniyor
16 Nisan 2021 19:38