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Tekirdağ'da panelvan tıra çarptı: 1 ölü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde panelvanın tıra çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
|17 Nisan 2021 13:45
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TEM otoyolunda Edirne yönüne giden Zafer A. idaresindeki 34 PLG 04 plakalı panelvan, Çorlu gişeleri mevkisinde, Halil Y'nin kullandığı tırın 59 ACF 591 plakalı dorsesine arkadan çarptı.
Panelvanda bulunan Hayrettin Keskin (48), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Keskin'in cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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