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Samsun'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu tanker viyadükte asılı kaldı
Samsun'un İlkadım ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu tanker, hareket edince viyadükte askıda kaldı.
|17 Nisan 2021 13:47
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Yüksel Turgut (52), 55 AFS 54 plakalı tankerle Çatalarmut Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna getirdiği mazotu boşalttı.
Turgut'un el frenini indirmeden çalışır vaziyette bıraktığı tanker, hareket ederek Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda bulunan viyadükte korkuluğu kırarak asılı kaldı.
Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Şehit Korhan Ekiz ve Ankara Bulvarı, bir süre trafiğe kapatıldı.
Tanker, daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.
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