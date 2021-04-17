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Erkan Oğur mahalle baskısı sonrasında geri adım attı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın seslendirdiği türküde kopuz çaldığı için kendi mahallesinden linç yiyen müzisyen Erkan Oğur geri adım attı. Oğur "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek" dedi, "Ben solcu, devrimci birisiyim" diye ekledi.
 17 Nisan 2021 13:49
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözü, müziği kendisine ait olan ve bizzat seslendirdiği "Hiç oldum" türküsünün klibi geçen günlerde Youtube ve diğer dijital müzik platformlarında yayınlandı. Müzisyen Erkan Oğur da söz konusu türküye kopuzla eşlik etti.

ÖYLESİNE BİR STÜDYO İŞİYDİ

Projede yer aldığı için bir kesim tarafından linç edilen Erkan Oğur'dan geri adım geldi. Independent Türkçe'ye konuşan Erkan Oğur "Ben sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine kopuzumla eşlik ettim. Düzenleme yapmadım. Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi" dedi.

İÇİMİN BİR KÖŞESİ CIZ ETTİ

Erkan Oğur şöyle konuştu;

"İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim."
Memurlar.Net
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