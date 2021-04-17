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Hakan Atilla iddiaları reddetti

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, kendisi hakkında Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'ün dile getirdiği iddialara yönelik tekzip gönderdi.
 17 Nisan 2021 13:55
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Hakan Atilla iddiaları reddetti

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, kendisi hakkında Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'ün dile getirdiği iddialara yönelik tekzip gönderdi.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, yazısında Hakan Atilla'nın, ABD'de tutuklu bulunduğu sırada Türkiye Cumhuriyetinin ali menfaatleri aleyhine işlem ve eylemlerde bulunduğunu ima etmişti.

Hakan Atilla gönderdiği tekzip metnin özetle "Dava sırasında dokunulmazlık talep ettiğini, Savunmasını Halkbank'la birlikte hazırladığını" belirtti. İşte Hakan Atilla'nın tekzip metni...
Memurlar.Net
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