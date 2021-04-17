1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'de, müdür ve müdür başyardımcısı kadrosunun eşdeğer olması ne kadar doğru?

MEB'in başyardımcılık ile yardımcılığın eş değer tutmasındaki maksat nedir? Eşdeğer ise ayrı adlarla ayrı kadro tahsisine ne gerek vardır? Aynı ise görev tanımları neden farklı, aynı ise norm kadro yönetmeliğinde neden farklılık var? Ek ders ücretleri neden farklı?
 17 Nisan 2021 15:09
+Aa- Yazdır
MEB'de, müdür ve müdür başyardımcısı kadrosunun eşdeğer olması ne kadar doğru?

MEB 5 Şubat 2021'de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği yayımladı.

Daha önce kaldırılan Müdür Başyardımcılığı da yönetmelikte yer aldı.

Müdür başyardımcılığı kurumlarda müdürden sonra gelen kadrolardır. Görev tanımı da ilgili yönetmeliklerde belirlenmiştir.

Bugünlerde aynı kurum ve aynı kadroda; 4 yılını dolduranların aynı ya da başka kuruma, 8 yılını dolduranların ise başka kurumlarda görev yapabilmeleri için süreç işlemektedir.

MEB'in temel yaklaşımı müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı kadrolarının eşdeğer olduğu noktasındadır. Bu nedenle de şu anda bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan ve 4-8 yılı dolan yöneticilere müdür başyardımcılığı kadrolarına da başvuru hakkı verildi.

Müdür başyardımcılığına ilişkin şartlar da müdür yardımcılığı ile aynı. Hiç yöneticilik yapmayanlar da başyardımcı olabiliyorlar mesela.

Fakat yönetmeliğin Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirme başlıklı 31.maddesi şu şekilde:

"MADDE 31 - (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları ise farklı eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-2'de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre oluşan puanlar dikkate alınarak belirlenir."

Maddeden da anlaşılacağı üzere aynı unvandaki kişilerin aynı unvana başvurması söz konusu olacakken MEB müdür yardımcılarının müdür başyardımcılıklarına da başvurabileceklerini il müdürlüklerine açıklamıştır. Gerekçe olarak da müdür yardımcılığı ile müdür başyardımcılığını aynı unvan kabul etmeleri.

Bu noktada aynı unvan olarak görülürken örneğin aynı okulda 8 yılını dolduran bir müdür yardımcısı aynı okulda müdür yardımcılığını tercih edemezken aynı okulun müdür başyardımcılığını tercih edebilecek. Yani görevlendirme şartlarına gelince aynı unvan ama 4-8 yıllık süre dolunca farklı unvan.

İşte bu durum; bir çoğumuzun bildiği Aziz Nesin'in "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" eserini andırıyor.

Bilindiği üzere eserde Yaşar;
Okula kayıt için nüfus cüzdanı alacak yaşamıyor,
Askerliği geliyor yaşıyor askere alıyorlar,
Terhis olacak nüfus cüzdanı yok yaşamıyor,
Kafayı tırlatıyor tımarhaneye giriyor yaşıyor,
İyileşti tımarhaneden çıkacak yaşamıyor,
Babası vefat ediyor yaşıyor, taziye kabul ediyor,
Miras alacak yaşamıyor,
İş yapıyor vergi ödüyor yaşıyor,
Ortağı dolandırınca mahkemeye başvuruyor yaşamıyor,
..

Kıssadan hisse Müdür başyardımcılığı ile Müdür yardımcılığının eşit kadro olduğu konusunda da öyle;
- Görevlendirme (atanma) şartlarına gelince aynı unvan, yeniden görev isteyince müdür yardımcısı iseniz başyardımcı, başyardımcı iseniz müdür yardımcılığı da isteyebiliyorsunuz yani aynı unvan,
- Görev tanımına gelince, norm kadrosu belirlenirken, ek ders hesaplanırken, okullardaki sayılarında (başyardımcı okullarda ya hiç yok ya da bir tane, müdür yardımcısı daha çok olabiliyor) ayrı, 4-8 yıl dolması hesaplanırken kadrolar farklı unvan (yani 2 yıl başyardımcılık 2 yıl yardımcılık yapsanız 4 etmiyor),
- Aynı okulu tercih edebiliyor ama ek puan alamıyor, yani tercih ederken aynı, puan alırken farklı.
- .

örnekleri arttırmak tabii ki mümkün fakat MEB'in başyardımcılık ile yardımcılığın eş değer tutmasındaki maksat nedir? Eşdeğer ise ayrı adlarla ayrı kadro tahsisine ne gerek vardır? Aynı ise görev tanımları neden farklı, aynı ise norm kadro yönetmeliğinde neden farklılık var? Ek ders ücretleri neden farklı?

Son olarak; her şeye rağmen madem aynı tutulacak neden yönetmeliğe bu yönde tek bir madde koymaz? Bırakın yönetmelik maddesini bir genelge yayımlayıp açıklamak lütfunda bile neden bulunulmaz? Madem iki kadro aynı olacaktı MEB kaldırdığı uygulamayı neden geri getirdi?

Maksut BALMUK
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Öğretmene mobbing uygulayan okul müdürüne dava açıldı
15 Nisan 2021 20:22		 MEB'in yayımladığı usul ve esaslar sorun çözmüyor
15 Nisan 2021 14:05
Müdür Başyardımcısı koronavirüse yenildi
14 Nisan 2021 22:38		 Öğretmenler iftar sonrası aşı için sıraya girdi
14 Nisan 2021 20:14
MEB, esnek çalışmanın usul ve esaslarını belirledi
14 Nisan 2021 16:51		 Korona tedavisi gören öğretmen, hastanede 3'üncü kattan düştü
14 Nisan 2021 13:58
MEB'den 7 konuda açıklama bekleniyor
13 Nisan 2021 23:17		 Kovid-19'a yakalanan öğretmen yaşamını yitirdi
13 Nisan 2021 21:38
Bakan Koca'dan öğretmenlerin aşılanmasına ilişkin açıklama
12 Nisan 2021 21:59		 Orhan öğretmen kalbine yenik düştü
12 Nisan 2021 13:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:56 - Babasının hastalığı ilham oldu, omurga aparatı tasarladı15:49 - 17 gündür haber alınamayan sağlık çalışanından acı haber15:48 - İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur cevabı: Kem söz sahibine aittir15:44 - Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor: Açıklama geldi15:39 - Erdoğan: Her ay yeni rekorların haberini alıyoruz15:36 - Uzmanından uyarı: Koronavirüsü atlatmadan oruç tutmayın
15:32 - 'Kırmızı soğan, Kovid-19'un akciğere tutulumunu engelliyor'15:31 - Bilim Kurulu üyesi'nden aşı açıklaması: 4 kat azaldı15:29 - Diyabetliler koronavirüsü daha ağır geçiriyor15:26 - O yazarın çabaları sonuç verdi, TDK tanımı değiştirdi15:25 - 21 haftalık hamile İBB çalışanı,koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti15:23 - İstanbul'da acil toplanma alanı sayısı 5 bin 599'a ulaştı
15:21 - Hareketsiz yaşam kronik kalp hastalığı riskini artırıyor15:19 - Vali açıkladı: Vaka sayısında düşüş olmadı15:17 - Devlet desteğiyle başladı, 70 kişiye istihdam sağlıyor15:16 - CHP'den emekliler ve asgari ücretliler için 'sosyal refah' teklifi15:09 - MEB'de, müdür ve müdür başyardımcısı kadrosunun eşdeğer olması ne kadar doğru?
15:01 - Yeşilyurt Belediyesi skandalı iki yerde daha tekrarlanıyordu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Pasaportuyla kısıtlamayı istismar edenin ikametini iptal ederim'
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazetede yayımlandı
'Savunma sanayi projesi' adı altında 10 milyon liralık vurgun
Güvenlik soruşturmasında kişinin ailesi araştırılacak mı?
Kamuya ilk defa atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılacak
Başkasının slaytlarını derste kullanmak tazminat gerektirir mi?
Kanal İstanbul'a Montrö formülü
Özel hastanelere 'fahiş fiyat' isyanı
Emekli amirallerin whatsapp konuşmaları: Bildiri sıkıntı yaratır
Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra öldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bi mola 3
klorofil 1
miço 1
yemek yapmak 3
mimlemek 3
kanı kaynamak 1
telaffuzu zor kelimeler 6
ecza dolabı 3
kabuk bağlamak 1
sıkılmak 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Günbel 9 İşçi Alacak
Yozgat Araplı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz İşletmeciliği 17 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam