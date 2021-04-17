MEB'de, müdür ve müdür başyardımcısı kadrosunun eşdeğer olması ne kadar doğru?

MEB 5 Şubat 2021'de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği yayımladı.

Daha önce kaldırılan Müdür Başyardımcılığı da yönetmelikte yer aldı.

Müdür başyardımcılığı kurumlarda müdürden sonra gelen kadrolardır. Görev tanımı da ilgili yönetmeliklerde belirlenmiştir.

Bugünlerde aynı kurum ve aynı kadroda; 4 yılını dolduranların aynı ya da başka kuruma, 8 yılını dolduranların ise başka kurumlarda görev yapabilmeleri için süreç işlemektedir.

MEB'in temel yaklaşımı müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı kadrolarının eşdeğer olduğu noktasındadır. Bu nedenle de şu anda bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan ve 4-8 yılı dolan yöneticilere müdür başyardımcılığı kadrolarına da başvuru hakkı verildi.

Müdür başyardımcılığına ilişkin şartlar da müdür yardımcılığı ile aynı. Hiç yöneticilik yapmayanlar da başyardımcı olabiliyorlar mesela.

Fakat yönetmeliğin Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirme başlıklı 31.maddesi şu şekilde:

"MADDE 31 - (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları ise farklı eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-2'de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre oluşan puanlar dikkate alınarak belirlenir."

Maddeden da anlaşılacağı üzere aynı unvandaki kişilerin aynı unvana başvurması söz konusu olacakken MEB müdür yardımcılarının müdür başyardımcılıklarına da başvurabileceklerini il müdürlüklerine açıklamıştır. Gerekçe olarak da müdür yardımcılığı ile müdür başyardımcılığını aynı unvan kabul etmeleri.

Bu noktada aynı unvan olarak görülürken örneğin aynı okulda 8 yılını dolduran bir müdür yardımcısı aynı okulda müdür yardımcılığını tercih edemezken aynı okulun müdür başyardımcılığını tercih edebilecek. Yani görevlendirme şartlarına gelince aynı unvan ama 4-8 yıllık süre dolunca farklı unvan.

İşte bu durum; bir çoğumuzun bildiği Aziz Nesin'in "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" eserini andırıyor.

Bilindiği üzere eserde Yaşar;

Okula kayıt için nüfus cüzdanı alacak yaşamıyor,

Askerliği geliyor yaşıyor askere alıyorlar,

Terhis olacak nüfus cüzdanı yok yaşamıyor,

Kafayı tırlatıyor tımarhaneye giriyor yaşıyor,

İyileşti tımarhaneden çıkacak yaşamıyor,

Babası vefat ediyor yaşıyor, taziye kabul ediyor,

Miras alacak yaşamıyor,

İş yapıyor vergi ödüyor yaşıyor,

Ortağı dolandırınca mahkemeye başvuruyor yaşamıyor,

..

Kıssadan hisse Müdür başyardımcılığı ile Müdür yardımcılığının eşit kadro olduğu konusunda da öyle;

- Görevlendirme (atanma) şartlarına gelince aynı unvan, yeniden görev isteyince müdür yardımcısı iseniz başyardımcı, başyardımcı iseniz müdür yardımcılığı da isteyebiliyorsunuz yani aynı unvan,

- Görev tanımına gelince, norm kadrosu belirlenirken, ek ders hesaplanırken, okullardaki sayılarında (başyardımcı okullarda ya hiç yok ya da bir tane, müdür yardımcısı daha çok olabiliyor) ayrı, 4-8 yıl dolması hesaplanırken kadrolar farklı unvan (yani 2 yıl başyardımcılık 2 yıl yardımcılık yapsanız 4 etmiyor),

- Aynı okulu tercih edebiliyor ama ek puan alamıyor, yani tercih ederken aynı, puan alırken farklı.

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örnekleri arttırmak tabii ki mümkün fakat MEB'in başyardımcılık ile yardımcılığın eş değer tutmasındaki maksat nedir? Eşdeğer ise ayrı adlarla ayrı kadro tahsisine ne gerek vardır? Aynı ise görev tanımları neden farklı, aynı ise norm kadro yönetmeliğinde neden farklılık var? Ek ders ücretleri neden farklı?

Son olarak; her şeye rağmen madem aynı tutulacak neden yönetmeliğe bu yönde tek bir madde koymaz? Bırakın yönetmelik maddesini bir genelge yayımlayıp açıklamak lütfunda bile neden bulunulmaz? Madem iki kadro aynı olacaktı MEB kaldırdığı uygulamayı neden geri getirdi?

Maksut BALMUK