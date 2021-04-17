3 bin 608 Zabıt katibi alımında uygulama sınav metinleri yayımladı
|17 Nisan 2021 14:27
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Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekildedir:
3.605 Sözleşmeli Zabıt Katibi Uygulama Sınavı Metinleri
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin 6/c bendinde "Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak, (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. Uygulama birliğini sağlamak üzere Bakanlıkça değerlendirmeye ilişkin kriterler belirlenebilir.)" hükmü yer almaktadır.
Söz konusu Yönetmelik hükmü gereğince 26 Nisan 2021 Pazartesi ve devam eden günlerde yapılacak olan sözleşmeli zabıt katipliği uygulama sınavında adaylara yazdırılacak metinler aşağıda yer almaktadır.
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