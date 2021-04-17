Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor
|17 Nisan 2021 14:30
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgarın, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında "toz taşınımı" tahmin ediliyor.
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