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CHP'li Kesici: 128 milyar dolarda, doğruyu söylersem algıyı bozarım

CHP'nin ekonomist vekili İlhan Kesici, "128 milyar dolar nerede?" tartışmasıyla ilgili konuşarak "Tüm detaylar Merkez Bankası'nın bilançosunda var. Okumayı bilenler girer görür" ifadesini kullandı.
 17 Nisan 2021 14:36
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Son dönemde CHP merkezli ortaya atılan iddialardan biri de 128 milyar dolar konusu oldu.

Merkez Bankası Başkanı ve ekonomi yönetiminden üst düzey isimler konuya dair net açıklamalar yapsa da CHP bu konudaki algıyı sürdürmek için geri adım atmadı.

CHP'nin ekonomist vekillerinden İlhan Kesici, Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu 'Açıkça' programına konuk oldu.

Programda, kamuoyunda devam eden '128 milyar dolar' tartışması ele alındı.

İlhan Kesici, "Sizin tahmininiz var mı, gerçekten kaybolduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna itiraf niteliğinde bir yanıt verdi.

"BİR ŞEY SÖYLERSEM, BİZİM SORUYU KIRMIŞ OLURUM.."
Kesici, "Bir şey söylersem bizim soruyu kırmış olurum. Bilgimiz dersek olmaz, tahminimiz dersek olur. Merkez Bankası bilançosundan bakarsınız. Rakamlar ne yapıyor, başka rakamlar nereye geldi, nereye gitti. Nereye gider, nereden gelir. O bilgilerin üstüne bir tahminimiz var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum." dedi.

"OKUMAYI BİLEN İNSANLAR AÇARLAR İNTERNET SAYFALARINI, NE OLMUŞ NE ZAMAN OLMUŞ GÖRÜLÜR"
Kesici "Para kaybolmaz, onu söyleyim... Girersin Merkez Bankası'nın bilançosuna okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını, dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş her iş görülür. Her iş devletin kaydı altındadır." diye konuştu.
Memurlar.Net
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