Yargıtay 'zibidi' kelimesini hakaret saymadı

DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Yapılan değişiklikle, Üniversitelerarası Kurul bünyesindeki Doçentlik Komisyonunun üye sayısı 19'dan 21'e çıkarılmıştır. Üyelerin görev süresi 3 yıldan 2 yıla düşürülmüştür. Görev süresi biten üye bir defalığa mahsus olarak 2 yıl süreyle yeniden görevlendirilebilecektir. Herhangi bir sebeple üst üste üç toplantıya katılmayan veya bir yıl içinde en az beş kez toplantıya katılmayan üyenin, üyeliği kendiliğinden sona erecek ve durum kendisine bildirilecektir.