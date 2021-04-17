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Vaka sayısı 4 gündür 60 binin üzerinde seyrediyor

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi hayatını kaybetti.
 17 Nisan 2021 19:34
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Vaka sayısı 4 gündür 60 binin üzerinde seyrediyor

Sağlık Bakanlığı 17 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 240 oldu, 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 3.240 olarak açıklandı.

Test sayısı 43 milyon 467 bin 516'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 212 bin 645, vefat sayısı 35 bin 608, ağır hasta sayısı 3 bin 240 oldu.
Memurlar.Net
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