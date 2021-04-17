Yeşilyurt Belediyesi skandalı iki yerde daha tekrarlanıyordu

MALATYA'nın Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya'ya seminere gönderdiği 45 kişiden sadece 2'sinin geri dönmesi belediyeler eliyle gri pasaportlu yapılan insan kaçakçılığı organizasyonunu ifşa etti. Elazığ'ın Akçakiraz ilçe Belediyesi'nin Almanya'ya gönderdiği 48 kişiden sadece 3 kişi geri dönmüş. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, bu organizasyon için ikinci el bir kamyon aldıklarını söyledi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ortaya çıkan yurt dışı gezisi görünümlü insan kaçakçılığı skandalı git gide büyüyor. "Kaçakçılık ağı, sanıldığından daha yaygın" diyen Sözcü'den İsmail Saymaz kurulan tezgahı şöyle özetledi: "Kaçakçılar belediyeyle ilişkiye geçerek, yurt dışındaki şirket veya kurumla ortak proje geliştireceklerini ve yurt dışı gezisi düzenleyeceklerini kaydediyor. Belediye üzerinden hizmet damgalı pasaport çıkarılıyor. Listeye kimi belediye yöneticileri ekleniyor. Kaçaklar Almanya'ya ayak basarken, belediyeciler de bu vesileyle kıyak tatile çıkarılıyor."

Malatya Yeşilyurt'un yanı sıra Van'da Tuşba, Elazığ'da Baskil, Arıcak ve Akçakiraz ilçelerinin de kaçakçılıkta köprü işlevi gördüğünü iddia eden Saymaz, Akçakiraz Belediyesi'nin 'Almanya ve Türkiye arasında köprü oluşturmak amacıyla' Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile 1 Kasım 2019'da yaptığı protokolün nasıl insan kaçakçılığı organizasyonuna döndüğünü ifşa etti. İşte 48 kişinin Almanya'ya gidip sadece 3 kişinin geri döndüğü organizasyonla ilgili Akçakale Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, ile yaptığı röportajın ayrıntıları...

Başkan Kaya: Dedik ki iş güç sahibi olsunlar

- Almanya'ya 48 kişiyi göndermişsiniz.

Bir dostun hatırına böyle bir şey yaptık. Yarısında pürüz çıktı. 20 kişi filan gitti.

- Gidenler döndü mü?

- Üçü geri geldi.

- Projeyi kim getirdi?

- Almanya'da yaşayan Elazığlı bir hemşehrimiz. Buralar dar bir alan, kapalı bir alan. 2-3 üniversitemiz, organize sanayimiz yok. Vatandaş işsiz güçsüz. Dedik buradan giderler, iş güç sahibi olurlar. Bana makul geldi. Burada Türkiye Cumhuriyeti'ne yük olacak insanlar gidiyor. Euro, altın ve dolar gönderiyor. Annesini babasını rahatlatıyor. Bir şeyin karı zararından fazlaysa doğrudur, helaldir, hoştur. O mantıkla baktım.

- Gidenleri tanıyor musunuz?

- Üçünü tanıyorum.

- Hepsi Akçakirazlı mı?

- Elazığlı. İlçemizden iki kişi var.

Gidip orada çalışacaklar diye baktım...

- Yani siz çalışmaları için izin verdiniz.

- Evet. Bu insanlar gidecek, gezecek, imkanı olursa çalışacak. Sonradan duyduk ki bu iş bir sektör ve meslek grubu haline gelmiş. Üç dört defa daha böyle teklif geldi. Gündemimize almadık.

- Dönmeyeceklerini biliyor muydunuz?

- Bunlar bize dedi ki: "Gideceğiz, alanı göreceğiz, Güzel bir alan çalışmasından sonra gidebilirsek gideceğiz." Yani gelecekler, anne babalarından izin alacaklar. Benim yardımcım ve meclis üyem de gitti. Onlar da belki gelmeyebilirdi.

Derneğin nerede olduğunu bilmiyorum

- Nasıl gittiler?

- Uçakla. Aynı otelde kalmışlar. Vahşi depolamayı ve çöp arıtma tesisini gezdirmişler.

- Bu dernek nerede?

- Bilmiyorum.

- Ama protokol yapmışsınız.

- Yaptık ama kimdir, nedir, necidir; çok içinde değilim.

- Elazığ'da mı?

- Yok, Almanya'da.

- Hemşehrinizle sonradan konuşabildiniz mi?

- Konuştum. "Otelden kaçtılar" dedi. Ben daha üzerine düşmedim.

- İki görevliniz anlamamış mı?

- Anlamamışlar. Bizimkiler birkaç gün uzattılar. Eş dost akrabaları gezeceğiz demişler. Son iki üç gün onlardan ayrılmışlar.

Pasaportlar geri gelecek dendi ama gelmedi

- Sizi aradılar mı?

- Yok. "Pasaportların hepsi geri gelecek" dediler, gelmedi.

- Listeyi kim yapmıştı?

- Ben hiç karışmadım.

- Gidenleri görmediniz mi?

- Görmedim.

- Listeyi kim yaptı? Almanya'daki hemşehriniz mi?

-

Evet.

- Bu kişiye çok güvenmediniz mi?

- Diyorum ya işte, öyle bir süreçti, bir anda böyle geldi, bir haftalık bir görüşmeydi, yoğunluktan geldi geçti.

Belediyeye ikinci el bir kamyon aldılar

- Belediye kasasına bir şey girdi mi?

- Evet, bir araç aldılar.

- Ne aldılar?

- Bir kamyon.

- Fiyatı ne kadar?

- 100 bin TL.

- Yeni mi?

- İkinci el, canım.

- Siz aslında kamyon karşılığında izin verdiniz.

- Bana da cazip geldi. Nasıl olsa benim personelim de gidecek. Fakat sektör haline gelmiş.

ŞANLUFRA CEYLANPINARI'NDA DA BENZER OLAY MEYDANA GELDİ

Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesiyle ortaya çıkan skandalın benzerlerinin yaşandığı ortaya çıkmaya başladı. 37 kişiyi 'hizmet pasaportu'yla Almanya'ya götürme kararı alan Ceylanpınar Belediyesi'nin başkanı Feyyaz Soylu, söz konusu iddialar sorulunca durumdan haberdar olmadığını söyledi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Ceylanpınar Belediye Meclisi, Ceylanpınar Spor Kulübü derneği sporcusu, yakınları ve dernek üyeleri olduğunu öne sürdüğü 37 kişi için hizmet pasaportu çıkarılmasını kararlaştırdı. "Spor Kardeşliktir" projesi kapsamında Türkgücü Münih takımının davetlisi olarak Almanya'ya götürülmesini uygun buldu. Götürülme gerekçesi olarak, "Sporcu gençler ile ailelerini sporla tanıştırmak, spor branşlarını onlara göstermek, sporla ilgili çalışmaları yerinde göstermek" olarak gösterildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "Böyle bir şey olmadı" dedi. Gazete tarafından söz konusu kararın belgeleri gönderildi.

Başkan, "Vallahi sizden öğrendim. Benim olmadığım bir zaman meclisin böyle bir karar aldığını, belgelerden öğrendim. Bu konuda duyumum da olmadı. Soruşturma açılması gerekiyorsa başlatacağım. Bu karardan sonra neler olduğunu, gidişlerin olup olmadığını araştırdıktan sonra açıklama yapabilirim" dedi.

Doğubeyazıt'ta da yapılmak istendi son anda fark edildi

Bir diğer haber ise Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden geldi. İlçede engellilerle ilgili bir dernek üzerinden 55 kişi Almanya'ya götürülmek istendi. Derneğin niyeti son anda fark edildi ve hemen işlemleri durduruldu.

Yaşama Sevinci Doğubeyazıt Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi, dernek aracılığıyla yurt dışına gidecek kişilere hizmet pasaportu verilmesi için Ağrı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuru dilekçesinde, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmletler İl müdürlüğü'nden 5 kişi, Yaşama Sevinci Doğubeyazıt Engelliler Derneği'nden 50 kişi, toplamda 55 kişi gözlemci olmak üzere Almanya'nın Bremen şehrinde görmek ve ağırlamak istediklerini belirterek, yol, iaşe, ibade gibi giderlerin orada karşılanacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda, ekli listede belirttiğimiz isim listesi ile birlikte tarafımıza hizmet pasaportu verilmesini olurlarınıza arz ederiz" denildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de işbirliği protokolünü uygun buldu ve imzalar atıldı. Doğubeyazıt'ta, 5'i engelli 55 kişiyi Almanya'ya götürülmesi için tüm işlemler yapıldı. Ancak söz konusu gezi son anda engellendi.

'Huylandık son anda projeyi durdurduk'

Dernek Başkanı Oktay Topçi, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Yurt dışındaki dernek 5 engellinin bütün masraflarını karşılayacaktı. Ama onların yanı sıra kim olduklarını bilmediğimiz 50 kişi de yine bizim üzerimizden yurt dışına hizmet pasaportuyla gönderilecekti. Gelişmelerden huylanan il müdürlüğü ve valilik son anda projeyi durdurduk ve yurtdışına kimseyi gönderemedik. Ortada bir düzenbazlık olduğu anlaşıldı."

Almanya'daki sözde dernek 5 kişinin giderlerini karşılarken, diğer 50 kişiden ise adam başı 10 bin ile 12 bin Euro aldığı belirlendi. Türkiye'deki derneğe de maddi yardımda bulunup onları da bu yolla memnun ettiği öğrenildi.