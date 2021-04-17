İstanbul'da acil toplanma alanı sayısı 5 bin 599'a ulaştı
|17 Nisan 2021 15:23
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da olası afet ve acil durum sonrası vatandaşların toplanabileceği alan sayısının 5 bin 599'a yükseltildiğini bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, afet ve acil durum toplanma alanlarına ilişkin bilgi verdi.
İstanbul'da toplanma alanlarına ilişkin çalışmaların sonuçlandığını belirten Soylu, "Toplanma alanlarının sayısını 2 bin 900'den 5 bin 599'a yükselttik. Kişi başı alan ise 1,29 metrekareden 3,27 metrekareye ulaştı. Türkiye'de afet toplanma alanlarının yüzde 25'i İstanbul'da oldu. Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi." ifadelerini kullandı.
Soylu, paylaşımında afet ve acil durum toplanma alanları ile deprem sonrası ilk 6 saatte neler yapılacağına dair bilgilerin yer aldığı broşür görselini de paylaştı.
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