21 haftalık hamile İBB çalışanı,koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yuvam İstanbul Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde birim asistanı olarak görev yapan 21 haftalık hamile Özgün Öztürk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|17 Nisan 2021 15:25
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Öztürk'ün Gazi Cemevi'nden kaldırılan cenazesi, Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Özgün Öztürk için Gazi Mahallesi'ndeki Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB çalışanları ve Öztürk'ün yakınları katıldı. Törende Özgün Öztürk'ün eşi Ufuk Öztürk, annesi Nuriye Dündar ve babası Mehmet Doğan taziyeleri kabul etti. Özgün Öztürk, törenin ardından Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BİR YILDIR İBB'DE ÇALIŞIYORDU
10 Haziran 1991'de doğan Özgün Öztürk'ün 2 Mart 2020 tarihinden bu yana Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde birim asistanı olarak görev yaptığı, Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunu olduğu öğrenildi.
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