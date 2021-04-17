Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
17 gündür haber alınamayan sağlık çalışanından acı haber
Antalya'da 17 gündür haber alınamayan sağlık çalışanının ormanlık alanda cesedi bulundu.
|17 Nisan 2021 15:49
|+Aa- Yazdır
Lara bölgesindeki sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan ve 17 gün önce ayrıldığı evine dönmeyen Ahmet Uğur'un (29) bulunması için Güveruçurumu bölgesindeki ormanlık alanda yakınları arama çalışması yaptı. Buradaki çalışmada Uğur'un cesedi bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Uğur'un kardeşi Kerim Uğur sinir krizi geçirdi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, adli tıp morguna götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yargıtay 'zibidi' kelimesini hakaret saymadı
17 Nisan 2021 14:52
|Deniz Çakır'ın bisikletini çalan hemşirenin 10 yıla kadar hapsi istendi
17 Nisan 2021 14:50
|Giresun'da karantinada olması gereken 2 kişi trafik kazasında yaralandı
17 Nisan 2021 14:15
|Samsun'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu tanker viyadükte asılı kaldı
17 Nisan 2021 13:47
|Tekirdağ'da panelvan tıra çarptı: 1 ölü
17 Nisan 2021 13:45
|Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra öldü
17 Nisan 2021 13:42
|Denizli'de evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
17 Nisan 2021 12:50
|Cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü, dolandırıcılık suçundan tutuklandı
17 Nisan 2021 10:49
|'Sahte maske cezası' mesajıyla dolandırıyorlar
17 Nisan 2021 10:12
|'Savunma sanayi projesi' adı altında 10 milyon liralık vurgun
17 Nisan 2021 08:58