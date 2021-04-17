1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca, öğretmeni arayarak aşı olmaya ikna etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sırası geldiği halde daha riskli grupta yer alanlar olabileceğini düşünerek aşısını olmak istemeyen Nesrin Sezgin'i ikna etmişti. Kızı İrem Sezgin, "Fahrettin Koca devreye girip annemi ikna etti" dedi.
 17 Nisan 2021 16:17
+Aa- Yazdır
Bakan Koca, öğretmeni arayarak aşı olmaya ikna etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile aşı sırası gelmesine rağmen, kendinden daha riskli grupta yer alanlar olabileceğini düşündüğü için aşı olmak istemeyen Nesrin Sezgin'i telefonla arayarak ikna etti ve Sezgin, aşısını oldu. İrem Sezgin, annesi aşı olmak istemediği için, Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı gören Sağlık Bakanlığı ekibi durumu Bakan Fahrettin Koca'ya iletti ve Bakan Koca bizzat arayarak Sezgin'i aşı olmaya ikna etti. Bu durumun buralara kadar ulaşacağını hayal etmediğini ileten İrem Sezgin, "Olay aslında o gün olmuştu. Biz anneme sıranın geldiğini orada öğrendik, anaokulu öğretmeni kendisi. Başka bir arkadaşına sıra gelince bizim de haberimiz oldu. Kendisi olmayacağını söyledi. Hem daha öncelikli vatandaşlarımız olsun diye, hem de kafasında bazı soru işaretleri vardı. Ben de bir tweet attım. Aslında bu tweetin Fahrettin Koca'ya kadar ulaşabileceğini hayal etmemiştim. Tweet attığımdan annemin haberi yoktu. Ben aslında aşı olmamasının siniri ve üzüntüsüyle yazdığım bir tweetti. Hani aşı olmak isteyenler olsun, ikna edemiyoruz biz evlatları olarak tarzında bir tweetti. Fahrettin Koca devreye girip annemi ikna etti. Süreç o şekilde gelişti" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir anne baba geride evladına bu kadar ağır bir 'keşke' bırakmayı istemez"

Aslında aşıya karşıt olmadıklarını ve sırası gelen aile büyüklerinin tamamının gidip aşısını olduğunu belirten Sezgin, "Sosyal medyada çok fazla yalan habere maruz kaldığımız için ister istemez bunlardan etkilenebiliyoruz. Kesinlikle aşı karşıtı değiliz. Biz aile büyüklerimizin hepsini; anneanne, babaanne sırası gelenin hepsini aşıladık. Annem de sadece hem daha öncelikli insanlar aşılarını olsun diye hem de bir kaç tereddüt vardı kafasında o yüzden sıcak bakmıyordu. Kafasındaki soru işaretleri giderildi kendisi de gönül rahatlığıyla aşısını oldu.

Ben o tweeti aslında bir evlat hassasiyeti ile atmıştım. Sonuç olarak şuan yüksek yaş grupları aşılanıyor ve hepimizin anneleri, babaları sırayla aşılanıyor. Bu hastalığın kime nasıl etki yapacağı belli değil. Hiçbir anne baba geride evladına bu kadar ağır bir 'keşke' bırakmayı istemez. Biz evlatları olarak, 'keşke aşısını yaptırsaydık, keşke daha çok ısrar etseydim, keşke ikna edebilseydim' gibi keşkelere boğmamak için geride bıraktığı insanları, sevdiklerini ben sırası gelen herkesin aşı yaptırması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Hizmet pasaportu usulsüzlüğü' iddiasına Validen açıklama
17 Nisan 2021 17:11		 Tekirdağ Valisi: Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı yok
17 Nisan 2021 17:08
Semra Özal: Otopside zehir çıktı ama kim nasıl verdi öğrenemedik
17 Nisan 2021 16:34		 Türkiye, Bosna Hersek'e 10 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti
17 Nisan 2021 16:30
İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur cevabı: Kem söz sahibine aittir
17 Nisan 2021 15:48		 Erdoğan: Her ay yeni rekorların haberini alıyoruz
17 Nisan 2021 15:39
Sağlıkçıların toplam vaka sayısı içindeki oranı 4 kat azaldı
17 Nisan 2021 15:31		 İstanbul'da acil toplanma alanı sayısı 5 bin 599'a ulaştı
17 Nisan 2021 15:23
Vali açıkladı: Vaka sayısında düşüş olmadı
17 Nisan 2021 15:19		 CHP'den emekliler ve asgari ücretliler için 'sosyal refah' teklifi
17 Nisan 2021 15:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:26 - Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Kovid-19'a yenik düştü17:20 - Cinsel istismar sanığı için 'kırmızı bülten' kararı17:14 - Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı17:11 - 'Hizmet pasaportu usulsüzlüğü' iddiasına Validen açıklama17:08 - Tekirdağ Valisi: Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı yok17:06 - Türkiye'nin turizmde cazibesi her geçen yıl daha da artıyor
17:04 - Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!16:38 - Taşköprü sarımsağı AB'den coğrafi işaret tescili aldı16:34 - Semra Özal: Otopside zehir çıktı ama kim nasıl verdi öğrenemedik16:30 - Türkiye, Bosna Hersek'e 10 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti16:25 - Rusya, Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını bekliyor16:17 - Bakan Koca, öğretmeni arayarak aşı olmaya ikna etti
16:16 - Şiddet mağduru mimarın, Türkiye'ye sığındığı ortaya çıktı15:56 - Babasının hastalığı ilham oldu, omurga aparatı tasarladı15:49 - 17 gündür haber alınamayan sağlık çalışanından acı haber15:48 - İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur cevabı: Kem söz sahibine aittir15:44 - Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor: Açıklama geldi
15:39 - Erdoğan: Her ay yeni rekorların haberini alıyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Pasaportuyla kısıtlamayı istismar edenin ikametini iptal ederim'
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazetede yayımlandı
Güvenlik soruşturmasında kişinin ailesi araştırılacak mı?
'Savunma sanayi projesi' adı altında 10 milyon liralık vurgun
Kamuya ilk defa atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılacak
Başkasının slaytlarını derste kullanmak tazminat gerektirir mi?
Kanal İstanbul'a Montrö formülü
Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra öldü
Özel hastanelere 'fahiş fiyat' isyanı
Emekli amirallerin whatsapp konuşmaları: Bildiri sıkıntı yaratır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kahve içerek zayıflamak 1
halil cibran 1
trileçe 1
part time 1
fişek baharat ambalajları 1
filyasyon 1
tomar 3
kemalpaşa 2
varan 2
kripto 3
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Günbel 9 İşçi Alacak
Yozgat Araplı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz İşletmeciliği 17 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam