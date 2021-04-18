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YÖK'ten TUS'un geçerlilik süresine dair karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının beş yıl geçerli olmasına karar verdi!
 18 Nisan 2021 00:05
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YÖK'ten TUS'un geçerlilik süresine dair karar!

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07/04/2021 tarihli toplantısında alınan karar gereğince, 2547 sayılı Kanun'un 44 üncü maddesi uyarınca, Lisansüstü programlara başvuru işlemlerinde ALES puanının 5 yıl geçerli olduğu dikkate alınarak Temel Tıp Bilimleri alanındaki doktora programlarına başvuruda TUS puanının da 5 yıl geçerli olmasına karar verilmiştir.
Memurlar.Net
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