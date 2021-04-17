Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!
|17 Nisan 2021 17:04
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın el bileği kemiğinde kırık tespit edildiği ve ameliyat olacağı açıklandı.
Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre; Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.
Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir. Mesajına yer verildi.
Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 17, 2021
Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir. pic.twitter.com/YH3cSjRmgB
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