'Hizmet pasaportu usulsüzlüğü' iddiasına Validen açıklama

Ataşehir Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimlere katılan Yırık, vatandaşlara kurallara riayet edilmesi ve devamlılığın sağlanması hususunda tavsiyede bulundu.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Yırık, belediyelerce hizmet pasaportu konusunda usulsüzlük yapıldığı iddialarına değerlendirdi.

Belediyelerin birtakım dernekler vasıtasıyla protokol yaparak onları eğitim, kültür, sosyal alanda bir faaliyet amacıyla yurt dışına hususi damgalı pasaport çıkartmak suretiyle götürdüklerinin ve bu kişilerin buradan dönüş yapmadıklarının iddia edildiğini anımsatan Yırık, şunları söyledi:

"Bu süreçte, bu şekilde anılan 3 belediyemiz oldu. Arıcak, Baskil ve Akçakiraz belediyelerimiz. Bununla alakalı doküman anlamındaki tüm tespitlerimizi gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığımız önümüzdeki hafta, en kısa süre içerisinde, bu konuyla alakalı, konunun ilgilileri, mesulleri kimlerdir ve suçları nelerdir, karşılığı nedir şeklinde konuyla ilgili mülkiye müfettişleri vasıtasıyla araştırma yapılacak, sorgulanacak ve sonuçlanacak inşallah. Şuanda bizde el çektirme söz konusu değil. Malatya'da olduğunu biliyorum. Ama elbette bu işlemin sürecinde kimin ne kadar kusuru varsa, o kusurun karşılığı hangi idari yaptırım işlemini gerektiriyorsa onlar da yapılacak. Devlette, hiçbir şey, asla olumsuz birtakım şeyler gizli kalmayacak ve suçu işleyenler onun cezasını bireysel olarak görecek."