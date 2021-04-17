Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
|17 Nisan 2021 17:14
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Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın (35) 12 Nisan'da Şemdinli Tekeli Hudut Tabur'unun şebeke suyu hattında oluşan arızayı gidermeye müteakip dönerken dere üzerinde kurulu köprüden düşmesi sonucu yaralandı.
Ağır yaralanan Günaydın kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit için dün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.
Törenin ardından Günaydın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Adana'ya gönderildi. Merkez Cami'nde helallik alınmasından sonra kılınan namazın ardından şehidin cenazesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Emniyet Müdürü Doğan Yüce, milletvekilleri, protokol üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Bu sırada şehidin eşi Serap, kızı Elçin, annesi Sultan ile kardeşi Tuba gözyaşları döktü. Şehidin babası Mehmet Günaydın'ın ise ayakta zor durduğu görüldü. Şehidin 9 yaşındaki kızı Elçin ise ağlayan annesine sarılıp onu teselli etti ve hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı. Öte yandan şehidin Ramazan ayında dünyaya geldiği ve yine bir Ramazan ayında şehadete ulaştığı öğrenildi.
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