1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Kovid-19'a yenik düştü

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
 17 Nisan 2021 17:26
+Aa- Yazdır
Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Kovid-19'a yenik düştü

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Yeşilyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 1 haftadır tedavi gören Avdan'ın (63), durumunun ağırlaşmasının ardından kaldırıldığı yoğun bakım servisinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Serbest muhasebeci olan Avdan, 31 Mart 2019 seçimlerinde CHP'den Çiğli Belediye Meclis Üyesi seçilmiş, grup başkanvekilliği ve encümen başkanlığının ardından başkan yardımcısı olarak görev almıştı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiğli'mizin ve partimizin emektar isimlerinden Başkan Yardımcımız ve Meclis Üyemiz kıymetli ağabeyim Mustafa Avdan'ı, Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm Çiğli halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
11 yıl hemşirelik yaptığı üniversitenin avukatı oldu
17 Nisan 2021 18:26		 Şehit kızı annesini böyle teselli etti: Yürekleri dağladı
17 Nisan 2021 18:14
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
17 Nisan 2021 18:00		 Taşköprü sarımsağı AB'den coğrafi işaret tescili aldı
17 Nisan 2021 16:38
Şiddet mağduru mimarın, Türkiye'ye sığındığı ortaya çıktı
17 Nisan 2021 16:16		 Babasının hastalığı ilham oldu, omurga aparatı tasarladı
17 Nisan 2021 15:56
Uzmanından uyarı: Koronavirüsü atlatmadan oruç tutmayın
17 Nisan 2021 15:36		 Diyabetliler koronavirüsü daha ağır geçiriyor
17 Nisan 2021 15:29
21 haftalık hamile İBB çalışanı,koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
17 Nisan 2021 15:25		 Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor
17 Nisan 2021 14:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:46 - İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki18:26 - 11 yıl hemşirelik yaptığı üniversitenin avukatı oldu18:24 - Gaziantep Şehir Hastanesi 2023'te hizmete girecek18:19 - İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur'a 'irade'li yanıt18:14 - Şehit kızı annesini böyle teselli etti: Yürekleri dağladı18:04 - İftardan sonra da aşılama devam ediyor
18:00 - Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı17:42 - Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını inceledi17:41 - Hadise: Kimse benim namusumu lekeleyemez!17:26 - Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Kovid-19'a yenik düştü17:20 - Cinsel istismar sanığı için 'kırmızı bülten' kararı17:11 - 'Hizmet pasaportu usulsüzlüğü' iddiasına Validen açıklama
17:08 - Tekirdağ Valisi: Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı yok17:06 - Türkiye'nin turizmde cazibesi her geçen yıl daha da artıyor17:04 - Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!16:38 - Taşköprü sarımsağı AB'den coğrafi işaret tescili aldı16:34 - Semra Özal: Otopside zehir çıktı ama kim nasıl verdi öğrenemedik
16:30 - Türkiye, Bosna Hersek'e 10 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Pasaportuyla kısıtlamayı istismar edenin ikametini iptal ederim'
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazetede yayımlandı
Güvenlik soruşturmasında kişinin ailesi araştırılacak mı?
'Savunma sanayi projesi' adı altında 10 milyon liralık vurgun
Kamuya ilk defa atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılacak
Başkasının slaytlarını derste kullanmak tazminat gerektirir mi?
Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra öldü
Kanal İstanbul'a Montrö formülü
Semra Özal: Otopside zehir çıktı ama kim nasıl verdi öğrenemedik
İbrahim Kalın Şükriye Tutkun'a teşekkür etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
el sıkışmak 6
Gastronomi 2
kıran 1
çamaşır makinesi 1
konu konuyu açar 2
İnsanı yaşat ki,devlet yaşasın felsefesini düşünmek 2
Meslek sırrı 5
Soyka 3
tıkılmak 2
çekiniz 2
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Günbel 9 İşçi Alacak
Yozgat Araplı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz İşletmeciliği 17 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam