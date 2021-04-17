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Hadise: Kimse benim namusumu lekeleyemez!

11 yıldır evli olduğu eşi Reza Zarrab'dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etti. O kadınlar arasında, ünlü şarkıcının samimi arkadaşı Hadise olduğu da söylendi.
 17 Nisan 2021 17:41
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Hadise: Kimse benim namusumu lekeleyemez!

Hadise, iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zarrab ile ilişki yaşadığı iddialarını sert bir dille yalanlayarak hukuki yollara başvuracağını ifade etti.

İşte Hadise'nin açıklaması: "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil

Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla, bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım. Saygılarımla."
Memurlar.Net
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