Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı.
|17 Nisan 2021 18:00
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik genelinde toz taşınımı öngörülüyor.
Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|11 yıl hemşirelik yaptığı üniversitenin avukatı oldu
17 Nisan 2021 18:26
|Şehit kızı annesini böyle teselli etti: Yürekleri dağladı
17 Nisan 2021 18:14
|Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Kovid-19'a yenik düştü
17 Nisan 2021 17:26
|Taşköprü sarımsağı AB'den coğrafi işaret tescili aldı
17 Nisan 2021 16:38
|Şiddet mağduru mimarın, Türkiye'ye sığındığı ortaya çıktı
17 Nisan 2021 16:16
|Babasının hastalığı ilham oldu, omurga aparatı tasarladı
17 Nisan 2021 15:56
|Uzmanından uyarı: Koronavirüsü atlatmadan oruç tutmayın
17 Nisan 2021 15:36
|Diyabetliler koronavirüsü daha ağır geçiriyor
17 Nisan 2021 15:29
|21 haftalık hamile İBB çalışanı,koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
17 Nisan 2021 15:25
|Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor
17 Nisan 2021 14:30