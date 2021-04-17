İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur'a 'irade'li yanıt
|17 Nisan 2021 18:19
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözü, müziği kendisine ait olan ve bizzat seslendirdiği "Hiç oldum" türküsünün klibi geçen günlerde Youtube ve diğer dijital müzik platformlarında yayınlandı. Müzisyen Erkan Oğur da söz konusu türküye kopuzla eşlik etmişti.
Ancak müzisyen Erkan Oğur, ait olduğu sol mahallenin tepkileri sonrasında "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben solcu, devrimci birisiyim" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
İbrahim Kalın, bu açıklamaya sosyal medya hesabından cevap verdi. Erkan Oğur'un açıklamasına üzüldüğünü belirten Kalın "Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi" dedi.
İŞTE İBRAHİM KALIN'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA
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