Gaziantep Şehir Hastanesi 2023'te hizmete girecek

Gaziantep'te 638 bin 89 metrekare alana kurulacak olan bin 875 yatak kapasitesindeki şehir hastanesinin şuana kadar fiziki kısmının yüzde 70'i, ince işçiliğinin de yüzde 45'i tamamlandığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, göreve geldiğinden bu yana en yakın takip ettiği konunun bu olduğunu kaydetti. İnşaatının biran evvel bitmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyu yakından takip ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Tiryaki, "Bakanımız, firmalarla tekrar bir araya geldi şartlar ne gerektiriyorsa onu söylediler ve şuanda bu işin üzerine gerçekten ciddiyetle gidiliyor. Umudumuz yapılan bu son görüşmelerin olumlu sonuçlanacağı ve inşaatın biran önce hızlanacağı şeklinde" dedi.

Fiziki bakımdan yüzde 45'i tamamlandı

İnşaatının fiziki bakımdan yüzde 45 civarında tamamlandığını kaydeden Tiryaki, "Bizim en son aldığımız duyumlar anlaşma bir iki ay içinde tamamlanacak ve inşaat çok hızlı bir şekilde bitirilecek diye düşünüyorum. Betonarme işleri bitmiş durumda ama fiziki baktığınızda yüzde 45'ler civarında dolaysıyla şuanda başlasalar tahmini olarak 1,5 yıllık bir inşaat süremiz var gibi gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Yoğun bakımlarda doluluk yüzde 58 oranında"

Yaşanan süreçte hastaneler ve yoğun bakımlar olarak iyi durumda olduklarını ifade eden Dr. Tiryaki, "Biz hastaneler açısından iyiyiz, genel yatak bakımında olsun yoğun bakım açısından olsun aldığımız tedbirler ve açılan hastanelerle birlikte iyi duruma geldi. Normal işleyişi de önleme istemiyoruz, sadece korona virüse yönelip diğer hastaları mağdur etmek gibi düşüncemiz yok. Aşamalı bir şekilde işlerimizi yürütüyoruz. İlk başlarda Dr. Ersin Arslan Hastanemizin Mücahitler Ek Binasını korona virüs hastaları için kullanıyorduk, sayı artmaya başladı ve şuan orası dolmaya başladı. İnsanlar mağdur olmasın diye Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanemizi pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başlattık. Yine aynı şekilde Şehitkamil'i hizmete aldık. Şuanda 25 Aralık Devlet Hastanemiz temiz hastane vatandaşlarımız orada her türlü işlemlerini görebiliyorlar ve Covid-19 hastası şuan için kabul etmiyoruz. Bu zaten yeteri kadar yoğun bakım ve servis yatağımızın olduğunun göstergesi. Yine Dr. Ersin Arslan ana bina temiz hastane ve orayı sürekli öyle tutmayı düşünüyoruz, uzunca bir süre Üniversite hastanemizi temiz tuttuk ama yoğunlukla birlikte hasta almaya başladılar. İl Genelinde servis, yoğun bakım hepsine baktığımızda doluluk oranımız servilerde yüzde 60, yoğun bakımda ise yüzde 58 civarında. Bizim belirlediğimiz en üst seviyeye gelmedik. Yani biz belli bir standart koyuyoruz, örnek verirsek en kötü duruma geldiğimizde bizim c planımız var. İhtiyaç halinde 550 tane yoğun bakım yatağı ayırabiliriz. Ama şuanda 400 yatakla çalışıyoruz. Henüz bu 400 yatak bile dolmadı. İnşallah ihtiyaç olmaz ama yine olumsuz bir durum karşısında önümüzde yeteri kadar rezervimiz var" diye konuştu.