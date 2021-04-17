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11 yıl hemşirelik yaptığı üniversitenin avukatı oldu

Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde 11 yıldır hemşire olarak görev yapan Büşra Ağgön, şiddet gören arkadaşlarından etkilenip avukat oldu. Hukuk Fakültesi'ni 3 yılda bitiren Ağgön, şimdi hemşirelik yaptığı üniversitenin avukatı oldu.
 17 Nisan 2021 18:26
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11 yıl hemşirelik yaptığı üniversitenin avukatı oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 11 yıl önce hemşirelik yapmaya başlayan Büşra Ağgön, şiddet gören sağlıkçı arkadaşlarından etkilenip "onların haklarını daha iyi savunurum" diye düşünerek avukat olmaya karar verdi. Sınavlara girip Hukuk Fakültesi'ni kazanan Ağgön, izinlerinde ve boş zamanlarında var gücüyle çalışıp fakülteyi 3 yılda bitirdi.

Ağgön, hemşirelik görevini bırakıp Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde avukat olarak göreve başladı. Azmi ve başarısıyla herkesin takdirini kazanan Ağgön, sağlıkçıların hakkını en iyi şekilde savunmak için var gücüyle çalışıyor.

Başarı dolu hikayesini anlatan Büşra Ağgön, "Ben 2009 yılında Sağlık Meslek Okulu'ndan mezun olduktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak görev yapmaya başladım. Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak görev yaptım. Hemşirelik mesleği benim için çok özel bir meslektir. Çok kutsal bir görevi icra ettiğimi düşünüyorum. Avukatlık derslerini verebilmek için geceleri nöbet tutuyordum ve bayramlarda çalışıyordum. Bu şekilde kazandığım hukuk fakültesini 3 yılda bitirdim. Avukatlık diplomamı aldım. Avukat olmamda sağlıkçı arkadaşların uğradığı şiddet etkili oldu. "Sağlıkçı arkadaşların haklarını daha iyi savunabilirim" diye düşünmem avukat olmamda etkili oldu. Sağlıkçı arkadaşlara her türlü desteği vereceğim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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