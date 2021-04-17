İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki
|17 Nisan 2021 18:46
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan kolluk güçlerinin benzin dökerek yakmaya çalıştığı düzensiz göçmenin videosunu paylaşarak, "Yunanistan kolluk güçlerinin, insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir." ifadesini kullandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu güneybatısı önlerinde devriye gezen sahil güvenlik botu, Yunanistan tarafındaki düzensiz göçmen botunun, Türk kara sularına geri itildiğini tespit etti.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun, yapılan tüm uyarılara rağmen botu Türk kara sularına geri itmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 41 düzensiz göçmeni kurtararak, Çeşme Limanı'na getirdi. Bacağında yanık tespit edilen bir düzensiz göçmen, 112 Acil Servis personeline teslim edildi.
- "Benzin getirip üstümüze döküp, ateşe verdi"
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından "@EU_Commission" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun, düzensiz göçmen botunu Türk kara sularına geri ittiği görüntülere yer verdi.
Yunanistan kolluk güçlerinin, benzin dökerek yakmaya çalıştığı düzensiz göçmenin, yaşadıklarını "Yunan polisi paramızı, telefonlarımızı aldı. Bize 'gidin' diyen bir kadın, benzin getirip üstümüze döküp ateşe verdi. Polis 'Türkiye'ye gitmediğiniz için yandınız.' dedi." sözleriyle anlattığı görüntülere ilişkin Soylu, şunları kaydetti:
"Yunanistan kolluk güçlerinin, insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur'a 'irade'li yanıt
17 Nisan 2021 18:19
|Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını inceledi
17 Nisan 2021 17:42
|'Hizmet pasaportu usulsüzlüğü' iddiasına Validen açıklama
17 Nisan 2021 17:11
|Tekirdağ Valisi: Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı yok
17 Nisan 2021 17:08
|Semra Özal: Otopside zehir çıktı ama kim nasıl verdi öğrenemedik
17 Nisan 2021 16:34
|Türkiye, Bosna Hersek'e 10 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti
17 Nisan 2021 16:30
|Bakan Koca, öğretmeni arayarak aşı olmaya ikna etti
17 Nisan 2021 16:17
|İbrahim Kalın Şükriye Tutkun'a teşekkür etti
17 Nisan 2021 15:48
|Erdoğan: Her ay yeni rekorların haberini alıyoruz
17 Nisan 2021 15:39
|Sağlıkçıların toplam vaka sayısı içindeki oranı 4 kat azaldı
17 Nisan 2021 15:31