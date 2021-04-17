Terör örgütü YPG/PYD-PKK'nın yeni taktiği deşifre oldu
|17 Nisan 2021 19:06
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Suriye'nin en verimli petrol sahasını ABD'nin talimatıyla kontrol altında tutan terör örgütü YPG-PYD-PKK'nın, sözde DEAŞ'la mücadele görüntüsü vermek için hapishanelerdeki 60 örgüt üyesini Deyr ez-Zor bölgesine gönderdiği belirlendi. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, terör örgütü, kontrolü altında tuttuğu bölgelerdeki hapishanelerden bir araya getirdiği DEAŞ'lı teröristleri Deyr ez-Zor'un doğusundaki el-Ömer petrol sahasına nakletti. Suriye'nin Haseke bölgesinde bulunan hapishanelerdeki DEAŞ'lı teröristlerin, terör örgütü YPG/PYD-PKK'nın sözde 'aşiret ordusu' adı verilen yapılanmasına katılmak için salıverildiği propagandası yapıldığı öğrenildi. DEAŞ'lı teröristlerin koalisyona ait helikopterlerle el-Ömer'e götürüldüğü de belirtildi.
'DEAŞ'LA MÜCADELE' GÖRÜNTÜSÜ İÇİN TERÖRİST NAKLETMİŞLER
Tutuklu DEAŞ'lı teröristlerin el-Ömer'e sevk edilmelerinden önce terör örgütü YPG/PYD-PKK'nın kullandığı taktiklere yönelik özel eğitimler de verildiği ortaya çıktı. Suriye'nin kuzey doğusunda devam eden ve 'doğal kararlılık' adı verilen harekat kapsamında, terör örgütünün 'çatı kuruluşu' SDG'nin Deyr ez-Zor'da sözde 'güvenlik harekatı'na başladığı duyurulmuştu. DEAŞ'lı tutuklu teröristler aynı gün el-Ömer petrol sahasına konuşlandırıldı. Terör örgütü YPG/PYD-PKK'nın, sözde 'güvenlik harekatı'nda, nakledilen tutuklu DEAŞ'lı teröristleri kullanacağı değerlendirmesi yapıldı.
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