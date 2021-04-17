Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem
|17 Nisan 2021 20:22
|+Aa- Yazdır
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, depremin, ilçede net bir şekilde hissedildiğini belirterek, "An itibarıyla bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Datça açıklarındaki depreme ilişkin olumsuz bir ihbar ulaşmadığını bildirdi
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.
Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 20.08'de Ege Denizi'nde Datça açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadesini kullandı.
İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bu ilde bu yıl sahurda davul çalınmayacak
16 Nisan 2021 21:27
|'Aşı randevusu alanların yüzde 75-80'i geliyor'
16 Nisan 2021 21:09
|Mermer ustası kadın, kocasından öğrendiği mezar taşı işini sürdürüyor
16 Nisan 2021 19:22
|Esenler'de sosyal mesafesiz baklava kuyruğu
16 Nisan 2021 18:40
|Otomobili direksiyonunu çıkararak kullandığı görüntüler tepki çekti
16 Nisan 2021 18:00
|Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten
16 Nisan 2021 17:10
|Validen aşı uyarısı: Sırası gelen yaptırsın
16 Nisan 2021 16:52
|Adana Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu reddedildi
16 Nisan 2021 16:40
|Belediye Başkanı Kaçar'ın testi pozitif çıktı
16 Nisan 2021 16:32
|Vaka artışlarında ilk sırada olan ilde tedbirler arttırıldı
16 Nisan 2021 16:28