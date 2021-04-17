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Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD: "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
 17 Nisan 2021 20:22
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Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, depremin, ilçede net bir şekilde hissedildiğini belirterek, "An itibarıyla bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Datça açıklarındaki depreme ilişkin olumsuz bir ihbar ulaşmadığını bildirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 20.08'de Ege Denizi'nde Datça açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadesini kullandı.

İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Anadolu Ajansı
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