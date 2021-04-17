1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da gösteri ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı

Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
 17 Nisan 2021 20:45
+Aa- Yazdır
Van'da gösteri ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertarafı, bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ili coğrafi sınırları içerisinde 19 Nisan'dan geçerli 3 Mart tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 sayılı kanunun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının/açılmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin A ve C fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep Şehir Hastanesi 2023'te hizmete girecek
17 Nisan 2021 18:24		 Aşılama işlemi iftardan sonra da devam ediyor
17 Nisan 2021 18:04
Yeşilyurt Belediyesi skandalı iki yerde daha tekrarlanıyordu
17 Nisan 2021 15:01		 'Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatlarına devam ediyoruz'
17 Nisan 2021 13:50
Sağlık Bakanlığından sigaranın Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığı uyarısı
17 Nisan 2021 12:11		 Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesi karantinaya alındı
17 Nisan 2021 11:46
'Pasaportuyla kısıtlamayı istismar edenin ikametini iptal ederim'
17 Nisan 2021 11:24		 1,5 yıllık uyuşmazlık 4 saatte sonuçlandı
17 Nisan 2021 06:50
Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
16 Nisan 2021 21:43		 Hafta sonu İstanbul'da 18 bin 805 polis, 2 bin 357 jandarma denetim yapacak
16 Nisan 2021 20:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:46 - Traktörden düşen 7 yaşındaki Emin, hayatını kaybetti21:21 - Emekli öğretmen yabani ağaçları meyve vermesi için aşılıyor21:14 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şaşırdım ve üzüldüm20:47 - Bakan Varank, VLP aşısının ilk dozunu yaptırdı20:45 - Van'da gösteri ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı20:44 - Meteorolojiden bazı illerimiz için toz taşınımı uyarısı
20:36 - İş başvuruları için online cv hazırlama rehberi20:22 - Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem20:07 - Twitter, erişim sorunuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü duyurdu19:34 - Vaka sayısı 4 gündür 60 binin üzerinde seyrediyor19:13 - Araç sahipleri dikka! Lastik etiketlerine düzenleme geldi19:10 - Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ'cü tutuklandı
19:06 - Terör örgütü YPG/PYD-PKK'nın yeni taktiği deşifre oldu18:46 - İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki18:26 - 11 yıl hemşirelik yaptığı üniversitenin avukatı oldu18:24 - Gaziantep Şehir Hastanesi 2023'te hizmete girecek18:19 - İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur'a 'irade'li yanıt
18:14 - Şehit kızı annesini böyle teselli etti: Yürekleri dağladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturmasında kişinin ailesi araştırılacak mı?
'Pasaportuyla kısıtlamayı istismar edenin ikametini iptal ederim'
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazetede yayımlandı
Kamuya ilk defa atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılacak
'Savunma sanayi projesi' adı altında 10 milyon liralık vurgun
Semra Özal: Otopside zehir çıktı ama kim nasıl verdi öğrenemedik
Başkasının slaytlarını derste kullanmak tazminat gerektirir mi?
Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra öldü
İbrahim Kalın Şükriye Tutkun'a teşekkür etti
Kanal İstanbul'a Montrö formülü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
enerji sınıfı 1
pişmanlıklarımız 6
kripto 3
gözleri çekik olmayan tatar 4
Jennifer Lopez nişanlısından ayılmış ramazanda çok üzüldüm 2
mimlemek 3
ekmek yemeyen insan 9
he man 3
kıtlama şekerle çay içen insan 3
Meslek sırrı 5
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Günbel 9 İşçi Alacak
Yozgat Araplı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz İşletmeciliği 17 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam