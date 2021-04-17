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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şaşırdım ve üzüldüm

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erkan Oğur'un açıklamalarına ilişkin "Söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm" dedi.
 17 Nisan 2021 21:14
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şaşırdım ve üzüldüm

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk iki gün Erkan Oğur beyi üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. 'Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin' dedim. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağolsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı." ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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