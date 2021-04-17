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Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ınstagram hesabından duyurdu. Vuslateri paylaşımında "Sıfır anksiyete geçirmeden geçsin gitsin. Amin. Korkeyrum." ifadelerini kullandı.
 17 Nisan 2021 22:04
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Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Vuslateri test sonucunun sosyal medya hesabından açıklarken, yaptığı paylaşımda, "Herkes kendine dikkat etsin" dedi.

"ANKSİYETE GEÇİRMEDEN GEÇSİN GİTSİN"

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir fotoğraf karesi ile açıklama yapan ünlü oyuncu, "Sonuç pozitif. Herkes kendine dikkat etsin. Sıfır anksiyete geçirmeden geçsin gitsin. Amin. Korkeyrum." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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