Kısıtlamada oyun oynayan 24 kişiye 83 bin lira para cezası
Erzurum'da polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içinde kahvehanelere yaptığı baskınlar sonucunda 24 şahsa toplam 83 bin 256 lira para cezası yazıldı.
|17 Nisan 2021 22:57
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Erzurum'da Korona virüsle mücadele kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık bulunan 3 farklı kahvehanede oyun oynayan 24 şahsa polis ekipleri tarafından 83 bin 256 lira para cezası kesildi. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağına uymayıp kahvehanede oyun oynayan 24 şahsa kişi başı 3469 lira ceza yazıldı.
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