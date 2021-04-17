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Muğla'da, 5'er dakika arayla ormanlık iki alanda yangın
Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçesinde, ormanlık alanlarda yangın çıktı. İki nokta da rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.
|17 Nisan 2021 23:00
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Yangın, saat 19.00 sıralarında 5'er dakika arayla Menteşe'nin kırsal Göktepe Mahallesi, Kavaklı mevkisi ile Kavaklıdere ilçesinin Sazak mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıktı. Bölgelerden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgelere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin her iki noktadaki alevlere müdahalesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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