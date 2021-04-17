Genç girişimcinin geliştirdiği ürünler hastalara şifa oluyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan geçen yıl mezun olan Mustafa Manav, ATA Teknokent'te geliştirdiği ve üniversite hastanesinde kullanılan medikal ürünleri patent işlemlerinin ardından ihraç etmeyi hedefliyor.

Genç girişimci Manav, eğitim sürecinde sağlık alanında gördüğü ihtiyaç üzerine ATA Teknokent'te medikal alanında araştırma, geliştirme çalışmaları yürüttü.

Üniversitedeki hocalarının danışmanlığında KOSGEB'in "Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı"yla işe koyulan Manav, anjio sonrası arter basınç bandajı, ilk ve acil yardım için turnike ile diyaliz sonrası kanama durdurucu bandaj gibi 10 medikal ürün geliştirdi.

Patent başvurusu için çalışma yapan Manav'ın geliştirdiği ürünler, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde test edildikten sonra hastalarda kullanılmaya başlandı.

Geliştirdiği ürünleri ihraç etmeyi hedefliyor

ATA Teknokent desteğiyle öğrencilik döneminde hayalini kurduğu projeleri hayata geçiren Manav, bu ürünlerin ihracatını yapmayı amaçlıyor.

Mustafa Manav, AA muhabirine, mezun olduğu okulda hocalarından aldığı destekle çalışma yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Teknokentin ön kuluçka firmalarına verdiği desteklerin tamamından faydalandığını ifade eden Manav, medikal ve askeri medikal alanlarında Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini, burada 10 yeni ürün geliştirdiklerini anlattı.

Anjiyo ameliyatları sonrasında hastanın kasık bölgesindeki kanamayı durdurmak için kum torbası kullanıldığını ve bunun hastaların hayatını olumsuz etkileyebildiğini öğrencilik döneminde gözlemlediğini aktaran Manav, bunun üzerine anjiyo sonrası arter basınç bandajı geliştirdiklerini dile getirdi.

"600 hastada kullanıldı ve bir sıkıntı olmadı"

Bandajın klinik değerlendirme sonucuna göre önemli başarı sağladığını ifade eden Manav, "Ürünümüz aktif olarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmaktadır. Hocalarımızdan olumlu dönüşler aldık. İlk etapta 600 kişide kullanıldı ve bir hastada bile sıkıntı olmadı. Türkiye geneli bütün hastanelerde ürün kullanımını sağlamak istiyoruz. 2021 sonunda ilk ihracatı yapmış olmak istiyoruz." diye konuştu.

Manav, ayrıca şiddetli yaralanmalarda kullanılabilecek bir turnike geliştirdiklerini ifade ederek, bu ürünün, direk atar damara baskı yaptığı için bacağın tamamını çok sıkı bir şekilde kavramadan yaralının kanamasını minimum düzeyde durdurabildiğini kaydetti.

Ayrıca diyaliz hastaları için de ürün geliştirdiklerine işaret eden Manav, baskı ayarlanabilir diyaliz sonrası kanama durdurucu bandajın da üretimini yaptıklarını, yine bu ürünün de Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma ve Eğitim Hastanesi bünyesinde aktif olarak kullanıldığını sözlerine ekledi.