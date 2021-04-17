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Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek vefat etti

Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek, 89 yaşında hayatını kaybetti.
 17 Nisan 2021 23:37
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Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek vefat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden hocam, vakıf insanı Prof. Dr. Ali Özek'in dar-ı bekaya irtihalini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun. Yakınlarına ve ilahiyat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özek, 1932'de Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğdu. 1941'de Çaltılar İlkokulunu bitiren Özek, dini bilgiler edinmek için gittiği Antalya'nın Kayabaşı köyünde, Ömer Ali Hafız'dan Kur'an öğrendi ve 1944'te hafız oldu.

Özek, daha sonra İzmir'deki Kestanepazarı Kur'an Kursu'nda Salih Tanrıbuyruğu'dan Arapça ve dini ilimler öğrendi. Bu arada Karataş Ortaokulunu bitirdi.

1950'de Mısır'a giden Özek, 1951'de Kahire'deki El-Ezher Üniversitesine girdi ve 1955 yılında Usuluddin Fakültesini bitirdi.

Özek, 1957'de aynı fakültede Kur'an ve hadis ilimIeri bölümünde yüksek lisans yapmasının ardından İzmir'e döndü.

İzmir'deki Kestanepazarı Kur'an Kursu'nda 1959'a kadar öğretmenlik yapan Özek, dışarıdan lise imtihanlarını vererek 1960'ta Burdur Lisesini bitirdi.

Özek, 1962 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinde öğretmenliğe başladı. Daha sonra 1962-1963 eğitim-öğretim yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde Arap Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi oldu.

1966'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümünü bitiren Özek, aynı fakültede doktora öğrenimine devam etti. Özek, 1973'te edebiyat doktoru unvanını aldı.

1979'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirilen Özek, 1982'ye kadar bu görevi sürdürdü.

1986'da doçent, 1991'de profesör olan Özek, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalında tefsir ve belagat dersleri verdi, 1998 yılında emekli oldu.

1994-2002 yıllarında Kazakistan'ın Almatı şehrinde Devlet Dünya Dilleri Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışan Özek, evli ve üç çocuk babasıydı.

Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek'in cenazesi memleketi Muğla'da defnedilecek

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Ali Özek, 19 Nisan'da Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Muğla'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Bir süredir hastanede tedavi gören Özek, geçirdiği kalp krizi sonucu 89 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Özek'in cenazesi, 19 Nisan Pazartesi günü öğle vaktinde Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Muğla'ya götürülecek.

Özek'in cenazesi, Fethiye Doğanlar Köyü'nde toprağa verilecek.
Anadolu Ajansı
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