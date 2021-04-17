Bir Belediye Başkanının daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Adana'nın Tufanbeyli İlçe Belediye Başkanı Remzi Ergü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
|17 Nisan 2021 23:46
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Ergü, AA muhabirine, son dozu 2 Nisan olmak üzere iki doz Kovid-19 aşısı olduğunu belirtti.
Aşı olmasına rağmen hasta birisine temaslı olması nedeniyle test yaptırdığını ifade eden Ergü, "Temastan dolayı ,derhal test yaptırıp kendimi karantinaya aldırdım. Test sonucum pozitif çıktı. Şu an sağlık durumum iyi. Sağlık Bakanlığı çalışanlarına gösterdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederim." dedi.
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