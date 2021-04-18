10 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar için 2. bir yazı daha var
|18 Nisan 2021 01:00
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Bilindiği üzere, kısmi kapanma sürecinde idari izinlere dair 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Tıklayın.
Ancak Genelgede çok açık bir biçimde "60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarındakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar, idari izinli sayılacaktır." denmesine rağmen, uygulamada bazı kurumlar 10 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlara idari izin vermemekteydi.
Bu uygulama farklılığının nedeni, Cumhurbaşkanlığının 15 Nisan'da yazdığı E.16291 sayılı yazıdır.
15 Nisan 2021 tarih ve E. 16291 sayılı yazıda bazı kamu kurumları, Genelgede yazan "60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarındakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar, idari izinli sayılacaktır." hükmünden muaf tutulmuştur.
Bu kurumlardan birisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır. Cumhurbaşkanlığının E.16291 sayılı yazına ulaşamadığımız için diğer kurumların hangisi olduğunu şimdilik bilemiyoruz.
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