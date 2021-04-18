Bakırköy Hakimi Ceylan hayatını kaybetti
Bakırköy Hakimi Erol Ceylan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|18 Nisan 2021 01:12
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