Doçent Çilingir: İnsanları korkutmaktan zevk mi alıyorsunuz?

Doç Dr. Işıl Uzun Çilingir, bazı doktorların hastaları "ikinci defa koronaya yakalanmak çok daha ağır oluyor" şeklindeki korkutmasına tepki gösterdi. Çilingir "Gerçekten merak etmeye başladım. İnsanları korkutmaktan zevk mi alıyorsunuz? Hiç bir bilimsel kanıtı olmayan şehir efsaneleri ile zaten stres ve korku ile ruhsal olarak zayıf düşmüş insanlara ne kadar çok zarar veriyorsunuz! En nihayetinde önlemlere uyan biri daha fazla ne yapabilir?" dedi.

Doçent Çilingir: İnsanları korkutmaktan zevk mi alıyorsunuz? Doç Dr. Işıl Uzun Çilingir, bazı doktorların hastaları "ikinci defa koronaya yakalanmak çok daha ağır oluyor" şeklindeki korkutmasına tepki gösterdi. Çilingir "Gerçekten merak etmeye başladım. İnsanları korkutmaktan zevk mi alıyorsunuz? Hiç bir bilimsel kanıtı olmayan şehir efsaneleri ile zaten stres ve korku ile ruhsal olarak zayıf düşmüş insanlara ne kadar çok zarar veriyorsunuz! En nihayetinde önlemlere uyan biri daha fazla ne yapabilir?" dedi. 18 Nisan 2021 01:20 Devamını gör