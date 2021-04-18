Korona tedavisi gören Cumhurbaşkanı başdanışmanı hastaneye yatırıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, "Covid-19 tedavimin yedinci gününde doktorlar hastaneye yatmamı uygun gördü" dedi.
|18 Nisan 2021 02:19
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Korona tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, hastaneye yatırıldı.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran İsrafil Kışla, şunları belirtti:
* Kıymetli dostlar, Covid-19 tedavimin yedinci gününde doktorlar hastaneye yatmamı uygun gördü.
* Arayanlara, mesaj atanlara çok teşekkür ediyorum, maalesef telefonlara cevap veremiyorum.
* Dualarınızı beklerim.
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