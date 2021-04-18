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İflasa giden şirketler yaşatılacak

AK Parti, iflas kapsamındaki işletmelerin ticari ve ekonomik bütünlüğünün bozulmaması için, işletmelerin bir bütün olarak satılacağına yönelik taslak hazırlıyor.
 18 Nisan 2021 06:57
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İflasa giden şirketler yaşatılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında ilgili kurumların temsilcileri ile hukukçu milletvekillerinin katıldığı toplantıda, İcra ve İflas Kanunu'nda yapılacak değişiklikler masaya yatırıldı. İş dünyasından gelen talepler doğrultusunda hazırlanan taslakla, yürürlükteki mevzuatta tespit edilen bazı problemlerin çözümü amaçlanıyor.

Bu doğrultuda ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da topluca elden çıkarıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile işletmeler, bir bütün olarak satılacak. Satışta, işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecek. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse ayrı ayrı olacak. Tasfiye sürecinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülüp tamamlanabilmesi amacıyla, iflas idare memurlarından birinin mali müşavir, birinin hukukçu olması mecburiyeti getiriliyor.

İflas idare memurları listesine kayıt için de, Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanması gerekecek. Bir memur, eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada görev alamayacak.

KONKORDATO DURUMU

Konkordato sürecinde borçluya ait rehinli malın kıymeti düşecekse ya da muhafazası masraflı olacaksa satışına izin verilebilecek. Böylece alacaklının borcunun ödenmesi sağlanıyor.

Konkordatonun başarıya ulaşabilmesi için, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmeler devam edecek. Borçluya aşırı külfet getiren sözleşmeler ise mahkemenin izniyle borçlu lehine feshedilebilecek.

Konkordato sürecinin iflasla sonuçlanması durumunda, mahkeme, tasfiyenin basit usule göre yapılmasına karar verebilecek. Bu durumda tasfiye daha hızlı ve etkin yapılabilecek.

Yücel Kayaoğlu
Türkiye
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