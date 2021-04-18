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Türkiye'nin klinik üssü: Bu hafta ilk gönüllülerini kabul edecek

Yerli aşı ve ilaç çalışmalarının yürütüleceği Klinik Araştırmalar Merkezi, bu hafta ilk gönüllülerini kabul edecek. Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, 50 gönüllü için 1000'den fazla başvuru aldıklarını söyledi: Standartların çok üstünde, dünyanın hizmetinde olan bir merkez. Bir ülke ya da firma gelip burada Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarını yürütebilir.
 18 Nisan 2021 07:14
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Türkiye'nin klinik üssü: Bu hafta ilk gönüllülerini kabul edecek

Koronavirüsle mücadelede birden fazla yerli aşı ve ilaç çalışmasının tek elden yürütülmesinde Türkiye'nin klinik araştırma üssü olacak Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan Klinik Araştırmalar Merkezi ilk gönüllülere kapılarını bu hafta açıyor. Merkez Sorumlusu Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, merkezde 14 kişilik bir ekibin olduğunu ve özel kartla sadece görevli personelin girebildiğini anlattı.

Merkezin ilk gönüllülerine, Selçuk Üniversitesi'nin geliştirdiği mRNA aşısının Faz-1 dozunun uygulanacağını kaydeden Kayıpmaz, gönüllülerin merkezde kalacağı süreçte özel forma giyeceğini söyledi: "Gönüllülere ait bilgiler özel arşiv odasında saklanacak. Arşiv odasını sadece kartlı ve görevli personel açabilecek."

DÜNYANIN HİZMETİNDE OLACAK

Gönüllülerin, merkeze geldikten sonra muayeneden geçirileceğini anlatan Doç. Kayıpmaz, "Antikor, PCR testi, kan ve diğer tetkitler yapılacak. Aşı öncesi ve sonrası gönüllü bu merkezde kalacak. İki doz aşı olduğundan toplam 120 saat burada kalacaklar. Aşıdan sonra da bir yan etki olup olmadığını gözlemleyeceğiz" dedi. Faz-1 çalışmasında 50 gönüllü için 1000'in üzerinde başvuru aldıklarını kaydeden Kayıpmaz, gönüllünün vazgeçmesi ya da başına bir iş gelmesi halinde yedekteki gönüllüleri alacaklarını söyledi. Merkez hakkında da bilgi veren Kayıpmaz, "Birden fazla çalışma yürütülebilecek merkez, dünya standartlarının çok üstünde ve modern. Aşı uygulama odasında acil durumun gelişmesi halinde gönüllünün 5.5 dakikada yoğun bakıma nakli sağlanabiliyor. Merkez sadece yerli aşı ve ilaç için değil, aynı zamanda yurtdışından gelebilecek aşı ve ilaç adaylarına da açık" diye konuştu.

Gönüllüye borçluyuz

Laboratuvar Hizmetleri ve Test Değerlendirme Sorumlusu Bedia Dinç: Aşı çalışmaları insanlığa inanılmaz bir hizmet. Ülkemiz için de büyük bir gurur. Hangi aşı olursa olsun mutlaka aşı olmalıyız. Ben onlara gönüllü adaylar diyorum. Bu gönüllü adaylara gönül borcumuz var. Ondan dolayı bu merkezde o kişiler için her şey düşünüldü.

Bu hafta başlıyor

Farmakolojik İzleme Sorumlusu ve Faz-1 çalışmalarının sorumlu araştırmacısı Ekmel Olcay: Merkez, çalışanlar ve gelen ürün de sertifikalı. Gönüllünün önce güvenliğini sağlayacağız. Selçuk Üniversitesi'nin mRNA aşısı için Faz-1 hazırlıklarımız devam ediyor. Bu hafta içi ilk gönüllü alımına başlayacağız.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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