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Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 18 Nisan 2021 07:45
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Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesindeki bilgiye göre, saat 23.57'de Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, Datça ilçesine 29,06 kilometre mesafede ve deniz yüzeyinin 12,79 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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