Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|18 Nisan 2021 07:45
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