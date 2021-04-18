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Darbe imalı bildiriyi eleştiren teknisyene tuhaf sorgulama

19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda elektrik teknisyeni olan Muhammet Seyfettin Çiftçi, 104 emekli amiralin bildirisini eleştiren basın açıklamasına katıldığı için tugay komutanının talimatıyla sorgulandı
 18 Nisan 2021 08:10
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Darbe imalı bildiriyi eleştiren teknisyene tuhaf sorgulama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda elektrik teknisyeni olarak çalışan Muhammet Seyfettin Çiftçi'nin, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini eleştiren basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle bir albay ve bir teğmen tarafından yasal hiçbir gerekçe ve dayanak olmaksızın sorgulandığı ortaya çıktı. Memur- Sen, sorgulama talimatını veren komutan ile bir albay ve teğmen hakkında Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na şikayet etti.

KOMUTAN RAHATSIZ OLDU

104 amiralin 'Montrö Anlaşması' bahanesiyle AK Parti Hükümeti'ni hedef alan darbe imalı bildirisine Memur-Sen tepki göstermişti. Bu kapsamda 5 Nisan'da Edremit Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına Balıkesir Büro Memur- Sen Şubesi Başkan Yardımcısı Muhammet Seyfettin Çiftçi de katıldı. 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda elekrik teknisyeni olarak çalışan Çiftçi'nin bu açıklamaya katılması 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Fuat Kara'yı rahatsız etti. Kara'nın talimatıyla 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Albay Ahmet Korkmaz ve ismi öğrenilemeyen bir teğmen tarafından yasal ve idari bir gerekçe ve herhangi bir dayanak olmaksızın Çiftçi sorgulamaya alındı. Korkmaz'ın sorularının tamamı teğmen tarafından not defterine yazıldı. Çiftçi'nin kişisel tüm bilgileri, fişleme suretiyle kayıt altına alındı. Albay Korkmaz, sorgulama sırasında Çiftçi'ye "Komutan açıklamanızdan ve içeriğinden rahatsız oldu" dedi. Bu gelişmeler üzerine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 104 amiralin bildirisine karşı verdikleri tepkiden rahatsız olarak Çiftçi'yi sorgulama talimatını veren 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Fuat Kara ile sorgulamayı yapan Albay Ahmet Korkmaz ve ismi öğrenilemeyen teğmen hakkında Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'na şikayette bulundu.

'GÖZDAĞI GİRİŞİMİ'

SABAH'tan Merve Bilkay'a konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sorgulama ile gözdağı verilmek istendiğini belirterek, "Bizlere ayar ve gözdağı vermeye çalışarak görevini kötüye kullanan albaylar ve teğmen hakkında gerekli takibat yapılmalıdır" dedi. Yalçın şunları söyledi: "104 emekli amiralin sivil iradeye muhtıra veren 'Emekli Amiraller Bildirisi'ne Memur-Sen ve sivil toplum kuruluşları olarak 81 ilde tepki verdik, suç duyurusunda bulunduk. Biz, Memur-Sen olarak 15 Temmuz'da da net duruşumuzu ortaya koyan ve bizzat sokağa inen bir konfederasyonuz. Darbenin karşısında, demokrasi ve özgürlüklerin yanındayız. Bir kez bile bu duruşumuzdan dolayı tebrik etmeyen albayların, emekli amiraller hakkında 81 ilde yaptığımız suç duyurusundan dolayı Büro Memur- Sen Balıkesir Şube Başkan Yardımcımızı mahiyetlerinde çalışan bir personel olması dolayısıyla çağırıp tehdit etmeleri, hiç üzerlerine elzem olmayan sorular sormaları ve yazılı not tutmaları hiç kabul edilebilir değildir."

'ŞİKAYETTE BULUNDUK'

Yalçın, "Tugay Komutanı Albay Fuat Kara, İstihbarat Albayı Ahmet Korkmaz ve beraberindeki teğmen hakkında, darbe karşıtlarına karşı ve 104 amirale ve bildirisine taraftar olmaları, sendikal hak ve özgürlükleri hiçe sayıp seçilmiş şube başkan yardımcısı Muhammet Seyfettin Çiftçi'ye yasal hakkımız olan bildirimizden rahatsızlıklarını ifade etmeleri ve fişleme yapmaları dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan incelemesoruşturma ve gereğini istedik" ifadelerini kullandı.
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