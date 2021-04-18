İstanbul'da çamur yağışı etkili oldu
|18 Nisan 2021 08:26
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Yeryüzünden buharlaşan suyun, toz bulutu ve güneş ışınları ile birlikte yağış olarak tekrar yeryüzüne düşme olayına çamur yağışı adı verilmektedir. Meteorolojik bir olay olan çamur yağışı mevsim geçişleri ya da sıcaklık düşüşlerinde etkisini göstermektedir.
Çamur yağışı etkisini otomobiller üzerinde gösterdi
Megakent'te ise gece saatlerinde etkili olan çamur yağışının izleri sabah saatlerinde kendisini gösterdi. İstanbul'un faklı noktalarında etkili olan çamur yağışının otomobiller üzerinde etkisini gösterdiği görüldü. Çamur yağışı nedeniyle gece saatlerinde gökyüzünde turuncumsu bir renk oluştu.
Aracı çamur olan Serhat Kılıç ise uyandıktan sonra oto yıkamacıya geldiğini "Vallahi çok çamur vardı sabah uyandığımda. Havalimanına gideceğim müşterilerimi almak için mecburen getirdim yıkatmak için erkenden. Çünkü acayip bir çamur vardı. O yüzden getirdik yıkattık. Şimdide işimize geri döneceğiz. Evim burada yakında. Aslında ben gece getirdim, kapalıydı. Yapmadılar, yıkamadılar. Sabah geldim, baktım açıklar bende yıkattım" şeklinde ifade etti.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günde yağan çamur yağışının ardından otomobil sahipleri araçlarını yıkatmak için açık olan oto yıkamacılarda soluk aldı.
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