Adını taşıdığı dedesini döve döve öldürdü

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Recep Akyol ile adaşı olan torunu Beykoz Ortaçeşme Mahallesi, Berk Sokak'taki evlerinde birlikte yaşıyordu. Recep Akyol 9 Nisan günü torununu evi dağıtmaması için sert bir dille uyardı. Torun da dedesine saldırdı. Başından darbe alan yaşlı adam yere düşerek baygınlık geçirdi. Komşular tarafından hastaneye kaldırılan Recep Akyol dün hayatını kaybetti.

EVDEKİ GİZEMLİ TOZ

Polis evde yaptığı aramada, yaklaşık bir kilo toz madde buldu. Torun Akyol, bulunan toz maddenin kendisinin yaptığı uyuşturucu madde olduğunu öne sürerken, toz madde incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Torun Recep Akyol çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.