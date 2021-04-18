Adını taşıdığı dedesini döve döve öldürdü
İstanbul Beykoz'da 92 yaşındaki Recep Akyol, evi dağıtmaması konusunda uyardığı 31 yaşındaki torunu Recep Akyol tarafından dövülerek öldürüldü.
|18 Nisan 2021 08:57
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Recep Akyol ile adaşı olan torunu Beykoz Ortaçeşme Mahallesi, Berk Sokak'taki evlerinde birlikte yaşıyordu. Recep Akyol 9 Nisan günü torununu evi dağıtmaması için sert bir dille uyardı. Torun da dedesine saldırdı. Başından darbe alan yaşlı adam yere düşerek baygınlık geçirdi. Komşular tarafından hastaneye kaldırılan Recep Akyol dün hayatını kaybetti.
EVDEKİ GİZEMLİ TOZ
Polis evde yaptığı aramada, yaklaşık bir kilo toz madde buldu. Torun Akyol, bulunan toz maddenin kendisinin yaptığı uyuşturucu madde olduğunu öne sürerken, toz madde incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Torun Recep Akyol çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Cinsel istismar sanığı için 'kırmızı bülten' kararı
17 Nisan 2021 17:20
|Kendisini darp etmeye çalışan şahsı vuran kadın ile tanık tutuklandı
16 Nisan 2021 22:12
|Hemşireye saldıran şahıs tavan arasında yakalandı
16 Nisan 2021 16:04
|Ankara Barosu soruşturma dosyası kovuşturma izni için Bakanlığa gönderildi
16 Nisan 2021 11:30
|Zeynep'in katili boksöre 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi
15 Nisan 2021 20:29
|Ahmet Altan cezaevinden çıktı
14 Nisan 2021 21:58
|'Futbolda şike kumpası' davasında sanıklara rekor ceza istendi
14 Nisan 2021 20:03
|Hastanede terör estirmişlerdi 2'si tutuklandı 7'si serbest kaldı
14 Nisan 2021 17:16
|Kız çocuğunun fotoğrafını çeken zanlı tutuklandı
14 Nisan 2021 16:14
|Sedat Peker suç örgütü operasyonunda gözaltı süresi uzatıldı
14 Nisan 2021 15:38