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Aklından bile geçmezdi, 9 yıllık marangoz ustası oldu

Rize'de bir mobilya fabrikasında kadın işçi alınacağını duyduktan sonra fabrikaya başvuran Meryem Baş, 9 yıldır marangoz ustalığı yapıyor.
 18 Nisan 2021 09:18
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Kendisine bir iş arayan Meryem Baş, bir mobilya fabrikasına bayan eleman alınacağını duydu. Farklı bir iş olsun diye başvurmayı düşünen Baş, 'Başarabilir miyim?' diye korkmaktan da kendisini alı koyamadı. İşe kabul edilen Baş bu kez kolları sıvadı ve şimdilerde ise değme mobilya ustalarına taş çıkartan bir usta oldu.

İlk başlarda korksa da mobilya işinin şimdi kendisine zor gelmediğini dile getiren Meryem Baş "Mobilya fabrikasında panel bölümünde marangoz ustası olarak dokuz yıldır çalışmaktayım. Fabrika zaten evimizin yakınındaydı. Bayan eleman alınacağını duyurdular. Biz de öğrenince başvurmak istedik. Kendim için de bir farklılık olsun istedim. Önce yapamam dedim ama daha sonrasında işe alıştım ve şimdi rahatlıkla yapabiliyorum. Artık pek zor gelmiyor" dedi.

'Fabrikada çalışmak aklımın ucundan geçmezdi'

Ahşap ile uğraşmanın kendisini ruhen de rahatlattığını söyleyen marangoz ustası Baş "Bir mobilya fabrikasında çalışmak aklımın ucundan bile geçmezdi. Oraya gidince ilk gün biraz bocaladım ama daha sonra daha kolay yapabilmeye başladım. Ahşap ile uğraşmak çok güzel bir his. Böylelikle dokuz yıldır çalışıyorum" İfadelerini kullandı.

'Yadırgayanlar oluyor'

Erkeklerin yaptığı işi kadınların da yapabileceğini ve hiçbir zorluktan çekinmemeleri gerektiğini sözlerine ekleyen Baş "Çevremden 'Sen hala çalışıyor musun? Zor değil mi? Neden erkek işi yapıyorsun?' gibi sürekli sorular geliyordu. Ben de cevap olarak 'Erkek işi diye bir şey yoktur. İstersek aynı işi biz de yapabiliriz.' diyordum. Çalışma ortamımda aşırı bir zorluk yok. Erkek arkadaşlar var. Hepsiyle abi kardeş gibiyiz. Dışarıdan bir müşteri geldiği zaman 'burada kadın mı çalışıyor?' diyerek şaşırıyorlar. Kimileri de yadırgayarak yaklaşıyor. Ama onlara artık aldırış etmeden işime odaklanıyorum" şeklinde konuştu.

'İleride kendi dükkanımı açmak isterim'

Başarılı kadın marangoz Meryem Baş, Çıraklık kurslarında eğitim aldığını ve hedefinin kendi dükkanını açmak olduğunu dile getirerek "Teorik kurslara gitmeye devam ediyorum. Liseyi de meslek lisesi olarak mobilya bölümünden bitirmek istiyorum. Ustalık belgemi de aldım. İmkanım olursa ileri ki yıllarda kendi dükkanımı açmak isterim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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