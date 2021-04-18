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Acildeki yataktan iki kez düştü, kafa travmasından öldü

Korona teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. İki kez acildeki yataktan yere düştü. Kafa travmasından 9 gün sonra öldü.
 18 Nisan 2021 09:40
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Acildeki yataktan iki kez düştü, kafa travmasından öldü

Antalya'da koronavirüse yakalanan Sami Gülhancıoğlu (61), 1 Nisan'da yakınları tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acil serviste muayene edilen Sami Gülhancıoğlu, iddiaya göre kendinden geçip yataktan düştü. Görevliler tarafından kaldırılan Gülhancıoğlu, yeniden yatağa oturtuldu.

Gülhancıoğlu, kısa süre sonra yeniden bilincini yitirip zemine düştü. Yapılan kontrollerde, Gülhancıoğlu'nun kafatasının çatladığı ortaya çıktı. Aynı günün akşamı ameliyat edilen Gülhancıoğlu, yoğun bakım ünitesine alındı. Burada tedavisi devam eden Gülhancıoğlu, 10 Nisan günü saat 18.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Ölüm belgesine 'künt kafa travması' ile 'COVID' yazılan Gülhancıoğlu'nun cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verildi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Gülhancıoğlu'nun ölümünde hastane görevlilerinin ihmali olduğunu ileri süren yakını Kadir Tokgöz, suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, şunları söyledi: "Hastamızı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırdık. Burada tedavisi sürerken önce yataktan iki yatak arasına düştü. Buna gözümüzle şahit olduk. Görevliler kaldırıp yerine yatırdı. Kısa süre sonra yine büyük bir gürültü duyduk. Hastabakıcılar hastanın düştüğünü belirtip koşuşturmaya başladı. Yapılan testlerde kafatasının çatladığını öğrendik. Gerekli izinleri vermemizin ardından aynı günün akşamı önce ameliyata, daha sonra yoğun bakım ünitesine alındı. Burada 9 gün yoğun bakımda kalan Sami Gülhancıoğlu'nu saat 18.30 sıralarında kaybettik. Ölüm nedeni olarak önce 'COVID' yazıldı, itirazımız üzerine 'künt kafa travması' yazıldı. İhmali bulunan kişilerden şikayetçiyiz."

HASTANE SORUŞTURUYOR

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada ise konuya ilişkin idari soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Bu arada, Gülhancıoğlu'nun annesi İsmet Gülhancıoğlu'nun (87) COVID hastalığından hayatını kaybettiği, oğlu İsmet Gülhancıoğlu'nun (37) ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.
DHA
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